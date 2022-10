Judiciales entrerrianos harán asambleas para resolver adhesión al paro nacional

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) anunció que este lunes realizará “asambleas y reuniones de delegados en las 15 jurisdicciones de la provincia”, las que estarán “encabezadas por sus respectivas Comisiones Directivas”.



Allí cada filial definirá su postura respecto a las acciones convocadas por la Federación Judicial Argentina (FJT) para el martes en rechazo al artículo que el Frente de Todos incluyó en el Presupuesto 2023 para que todos los jueces y empleados de la justicia paguen el Impuesto a las Ganancias.



Luego, por la tarde, la Mesa Directiva ampliada de AJER, con los mandatos de las filiales, decidirá cuál será la modalidad de adhesión a las medidas por parte de los judiciales entrerrianos.



Con la consigna “el salario no es ganancia”, la Federación difundió un documento donde llama a todos los trabajadores judiciales del país a un paro nacional por 24 horas el día martes 25 de octubre”, para expresar el rechazo al artículo del Presupuesto 2023, que fue presentado en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados por el legislador entrerriano Marcelo Casaretto.



En el texto la FJA sostiene que la aplicación del Impuesto a las Ganancias implicaría para los judiciales “una reducción de ingresos de entre el 30 al 35% aproximadamente”. Entienden que se trata de una medida “abusiva y confiscatoria, máxime en un contexto inflacionario como el que vivimos”.



“El Poder Judicial no son sólo los jueces y juezas y demás magistrados. Los trabajadores judiciales somos la inmensa mayoría y no debemos ser enfrentados con trabajadores de otras actividades”, subrayaron. (APF)