La explicación que dio el repartidor que llevaba un nene en la caja de pedidos

Sociedad Filmaron a repartidor cuando llevaba a un niño dentro de la caja de los pedidos

Este video nos estremeció. Ver a un nene en la caja de reparto de una moto nos hizo, como a todos, temer por su vida.

Presentimos que detrás de esta situación de inseguridad vial había algo más. Por eso nos propusimos desde @InfoSegVial dar con el conductor de la moto. ?? https://t.co/2EhPrAwCOs pic.twitter.com/xxNZuLe8ad — Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) October 22, 2022

Durante el fin de semana se difundió la imagen de un motociclista que fue filmado desde un auto mientras circulaba por el barrio Gambier, de La Plata, y no podía creer lo que sus ojos estaban observando en el semáforo ubicado en las calles 143 y 49.Atascado en medio de la fila de autos,El nene, con total inocencia, abría y cerraba la tapa de la caja de manera intermitente para asomar su cabeza y respirar un poco de oxígeno.se indignó el conductor del vehículo que rápidamente sacó su celular para registrar el irresponsable y peligroso accionar del motociclista.En el video, que tiene unos 22 segundos de duración, el hombre repetía ofuscado: “Increíble, increíble”. Y segundos más tarde, sin salir de su asombro, añadió: “Hay que sacarle la moto, el pibe, todo hay que sacarle”.Debido a la conmoción que generó el video,“Mi nombre es Horacio, me filmaron en 143 y 49 cuando venía de repartir. Venía con el nene atrás y me venía para la casa de mi papá. Yo estaba repartiendo, ya estaba terminando de trabajar. Lo fui a buscar al nene de pasada”, admitió el motociclista.Horacio, el delivery que llevaba a su hijo dentro de la caja térmica, explicó los motivos que lo llevaron a cometer esa infracción de tránsito:, agregó.El hombre contó que vive al día y se sustenta repartiendo pizza y vendiendo pan casero por las calles La Plata.Al nene no lo voy a llevar más ahí. Ya está, como mi familia me dijo y como acá vinieron y me dijeron que me iban a sacar la licencia de conducir”, aseguró en alusión a la visita que recibió en su domicilio por parte de los agentes de la ANSV.“Eso no va a volver a acontecer, eso de llevar a un nene, a un menor dentro de una caja. Eso no va a volver a pasar”, concluyó Horacio, pero sin detallar si fue inhabilitado para conducir motos o si le hicieron una multa por cometer semejante imprudencia al volante.El director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, se refirió al video y a la historia del repartidor: “Encontramos a Horacio, un papá trabajador, humilde y con un pasado lleno de dificultades. Un papá que ama a su hijo y que hizo lo que hizo porque no podía dejarlo solo mientras iba a ganarse el pan”, señaló, y aseguró que el hombre “aceptó la sanción por la infracción cometida y se comprometió a no repetirla”.Para que eso pueda cumplirse, el funcionario dijo que solicitó ayuda a la #RedFederal de Asistencia, #Línea149, para que su hijo tenga quien lo cuide cuando sus papás no estén y de ese modo “prevenir un siniestro vial de consecuencias irreparables”.“Firmeza para hacer cumplir la ley. Empatía y cuidado por los que necesitan. La condena por sí sola a veces no resuelve las cosas. Estamos felices de haber podido tender una mano”, completó Carignano.