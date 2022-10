No están clausuradas las celdas donde policía fue atacado por “ente maligno”

Cómo continúa la investigación

cuando recorría un antiguo sector de calabozos en el edificio de la Jefatura Departamental de Policía. “Se escuchaban gritos, golpes y todos provenían de la parte de arriba de la Jefatura”, había asegurado atemorizado el agente Mauro Reinaldi. Además, sostuvo que en reiteradas ocasiones vio sombras: “Sentís que alguien te observa, pero no hay detenidos y se golpeaban las puertas”, contó., cuando se producen mayores ingresos de detenidos. Pero el miércoles por la noche, cuando habría ocurrido el ataque al efectivo, ese sector estaba vacío.El sector es uno de los más añejos del edificio y su construcción deteriorada por el paso de los años, pero no presentaría peligro para las personas que allí se alojan temporalmente.confirmó ael Jefe de Policía Departamental Gualeguaychú, César Primo.Debajo de ese sector se encuentran las celdas que siempre tienen detenidos y cuya custodia estaba a cargo de Reinaldi, el miércoles por la noche.La noticia sobre el supuesto “ente maligno” que habría atacado al policía despertó todo tipo de análisis y en las redes sociales se expresaron varios policías retirados y en actividad, recordando anécdotas y señalando casos que supuestamente habrían sucedido en otros años.“Los detenidos siguen alojados en Jefatura, con el estado lógico de angustia por lo vivido, también médicos y psicólogos se entrevistaron con cada uno de ellos. Hemos ido a verlo a él y su familia y ponernos a disposición”, reiteró el comisario.En cuanto a la situación que se investiga, Primo explicó que; se hace siempre una, que es lo más importante, que se recupere, que esté bien y después habrá tiempo para evaluar cómo sigue su situación laboral”.Primo explicó que “por cuestiones de seguridad, todos ingresamos sin armas a ese sector porque las personas que están ahí, están privadas de su libertad. Por eso no era un impedimento”. “La función es el cuidado y la atención de esas personas en el caso de que alguna lo requiera”, dijo y agregó que permanece “en permanente contacto con superiores en la provincia y la prioridad es el estado de salud del personal policial”., cerró.