La casa donde mataron a María Marta y la puerta que no se pudo arreglar

(50) el día que la mataron en su casa del country Carmel de Pilar.Ese trágico 27 de octubre de 2002 se intenta reconstruir con la inspección ocular en la escena del crimen que ordenaron los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4, Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin. Para eso se recorrió la propiedad de 4000 metros -conformados por cuatro terrenos- y 250 metros cubiertos. Pese a que pasaron dos décadas del asesinato, en esa vivienda está todo casi igual.El baño y el cuarto del matrimonio García Belsunce-Carrascosa fueron puntos clave para esta historia que terminó como uno de los casos policiales más emblemáticos del país. Ahora"Allí había sangre entre el bidet y el inodoro", indica Gustavo Hechem, abogado de Carlos Carrascosa (77) y nuevo propietario de la vivienda desde 2019. En fotos de la época se ve cómo la cabeza de la socióloga estaba apoyada ahí tras el crimen. El viudo siempre dijo que la encontró en esa posición.: la zona de la bacha, la rejilla del piso y las canillas del bidet. Por el peligro que implicaba, Hechem eliminó el escalón que había para entrar a la bañera, la cual fue reemplazada por un nuevo hidromasaje.El dueño nuevo, que vive con su esposa, lleva en sus manos el duchador y la canilla originales. Los magistrados los ven y siguen inspeccionado el lugar al igual que los fiscales, los abogados de los tres imputados -Nicolás Pachelo (46), José Ramón Ortiz (45) y Norberto Glennon (57)- y los cuatro periodistas acreditados para presenciar la pericia, realizada en la mañana del viernes.“La sensación que genera estar en el baño de esa propiedad es extraña. Hay que tener mucho cuidado al moverse porque las vigas de madera del techo caen en forma diagonal y hacen que el lugar pierda altura. Esto lo vuelve incómodo”, describe la periodista de, Mara Resio.Y continúa: “Hay cinco shampoos y una toalla para secarse las manos. Tiene una ventana y detrás del hidromasaje, hay otro ventanal con una hoja que se abre para salir al balcón aterrazado. Allí hay tres macetas naranjas y un recipiente para regar las plantas”., dice Hechem, resignado. Pese a sus intentos por cerrarla bien no lo logra.sostiene el otro abogado del viudo, Sebastián Maison, en referencia al posible accionar del o los asesinos.Resio detalla en primera persona que “los presentes siguen observando esas partes de la casa con detalle y casi en silencio. "La cama es más grande que la que tenía Carrascosa", se escucha decir a uno. Esta parece de 2x1,80. Sobre el acolchado blanco hay una colchita en la punta de los pies, suave y abrigada, de color rojo apagado y gris. También dos almohadones y cuatro almohadas”.A sus costados hay mesitas de luz de madera distintas. La que está más cerca del balcón tiene un reloj y se ve cómo el minutero se mueve, aunque no se escucha. A su lado, se posan unos anteojos de lectura. Mientras que en la otra mesa hay dos controles remotos de la televisión. Ahora es la habitación de Hechem y su esposa."Desde acá se puede salir al balcón", dice Ecke e intenta abrir las trabas. Le cuesta pero finalmente logra destrabar la puerta. Sale al balcón aterrazado donde hay muchas macetas con flores de color rosa, rojo y blanco. Las barandas son de madera y están gastadas. El juez mira la imponente pileta, a su alrededor el pasto está perfectamente cortado y hay muchos árboles. Uno de ellos sostiene un farolito naranja.Ecke ingresa por la otra puerta que da acceso al pasillo. Durante toda la inspección ocular fue el que dirigió el recorrido. Dentro de la casa se mezcla más con los demás, aunque no deja de ser la voz mandante.La periodista señala que fue él el primero en ascender por las angostas escaleras al primer piso para ver la escena del crimen. Sin vueltas, avisó a los demás tengan cuidado al subir porque la caída de los tirantes de los techos pueden ser peligrosos.Mientras todos miran esos lugares, el ex dueño de la casa está en la galería.. Para llegar ahí se puede cruzar el living, donde resaltan sobre una repisa fotos de bebés, o por afuera de la casa.Al elegir el camino por el exterior se ve la cancha de fútbol que armó el abogado con la ayuda de su hijo en un terreno contiguo. También hay un fogonero, una mesa y sillas color celeste, la parrilla y una barra con banquetas.Aunque allí viven dos personas, parece deshabitada. Está todo demasiado ordenado y limpio. Y no hay rastros de que hayan preparado asados hace poco. A cuatro pasos del fogonero está el perímetro alambrado con cañas y una media sombra que no deja ver por fuera del Carmel. Del otro lado hay otro mundo.. Esa es la hipótesis que defienden sus abogados, que el Carmel no era seguro y era simple burlar a los vigiladores."Si me invita mi abogado, lo visito y vengo. Habré venido 15 veces durante mi juicio, pero recién cuando fui absuelto me largué a llorar con todo acá confiesa antes de volver a alejarse, una vez más, de esa casa que construyó junto a María Marta tres décadas atrás.