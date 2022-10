Un rugbier falleció en el campo de juego: tenía 42 años y era su último partido

Lamentamos con profundo

dolor su pérdida y acompañamos a toda

su familia y al Club Universitario de Santa Fe @universitariodesantafe

en este dificil momento.



Quedan totalmente suspendidas

las actividades programadas

para este domingo

23 de octubre 2022. pic.twitter.com/KaLz9FrzxF — USR (@PrensaUSR) October 22, 2022

Un rugbier santafesino murió este sábado por tarde cuando se disputaba la séptima fecha de la Reclasificación B delSucedió en el partido de reserva entre Universitario de Santa Fe y Gimnasia de Pergamino, que como dato anecdótico ganó el local por 42 a 21. La jornada deportiva de este domingo fue suspendida.El cotejo de reserva entre santafesinos y bonaerenses estaba casi terminado, incluso el árbitro Carlos Recce les comunicó que era la última jugada del partido. Pero en otro sector de la canchaEso obligó a que ingrese el médico del partido, quien convocó a la ambulancia porque requería ser trasladado a un centro médico para su inmediata atención. Así fue que la ambulancia y el médico se dirigieron con el jugador al hospital Iturraspe ubicado en Blas Parera y Gorriti, en el norte de la capital santafesina, y allí lo ingresaron al shock room donde los facultativos hicieron todo lo posible por reanimarlo, pero lamentablemente falleció.Un dato importante a aclarar es que, en el rugby argentino, para entrar a una cancha de manera oficial, hay que contar con el apto médico, para evitar que un jugador se exponga una situación no deseada. Con algo de demora, se puso en marcha el partido de primera división entre Universitario de Santa Fe y Gimnasia de Pergamino con el arbitraje de Fabián Prats, hasta que cuando se jugaban algo más de 4 minutos del segundo tiempo, la gente de Universitario recibió la noticia sobre el fallecimiento del jugador de reserva. Con muy buen tino, le dieron aviso al. Como era de esperar, la gente de Pergamino acompañó la determinación, y se puso a disposición, incluso desobligando a los locales a llevar a cabo el tercer tiempo. Un gesto que vale más que mil palabras. Lo siguiente fue ver a los jugadores, cuerpos técnicos, y dirigentes, de Universitario y Gimnasia de Pergamino, abrazados en el centro del campo de juego hablando y lamentando la situación por la que les tocaba pasar., estaban ganando los Cuervos por 17 a 3, pero ya no importaba, todo era llanto y dolor, porque un amigo del rugby había perdido la vida en un campo de juego, reiterando que fue por una convulsión y no por una situación de contacto. El presidente de la Unión Santafesina de Rugby, Esteban Fainberg, indicó que "queremos saludar y transmitir las condolencias a la gente de Universitario. todavía estamos en el medio de la conmoción, pero lo que si se decidió con el resto del concejo directivo y los presidentes de los clubes es la suspensión de todas las actividades que se jueguen en el ámbito de nuestra unión.