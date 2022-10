En qué consiste la guía del Gobierno para los argentinos que van a Qatar

El Gobierno elaboró una guía práctica con consejos y recomendaciones para los argentinos que viajen al Mundial de Qatar. El documento fue publicado por la Cancillería y aborda temas como Documentación para ingresar a Qatar; Ingreso, transporte y movilidad; Salud y medicamentos; Seguridad; Hospedaje; Costo de vida; Algunas características locales a tener en cuenta; Asistencia consular; Recomendaciones para asistir a los partidos; e Ingreso desde Omán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Arabia Saudita.



La máxima cita del fútbol se llevará a cabo entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre en Qatar y tendrá varias particularidades, por tratarse de una nación con un estilo de vida diferente al de las principales naciones occidentales.



Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto subrayó que "es responsabilidad de los interesados, antes de emprender su viaje, volver a revisar la información relevante, incluso respecto a requisitos sanitarios por COVID, tanto para el ingreso como para la circulación, consultando en todo caso con las representaciones diplomáticas de los países que prevean visitar, y de aquellos en los que vayan a realizar escalas".



Asimismo, aclaró que la guía puede sufrir modificaciones por cambios en normativa o en disposiciones del país anfitrión y/o de otras naciones de la región.



Los principales consejos de la Cancillería para los argentinos que viajen al Mundial para alentar a la Scaloneta:



- Para ingresar a Qatar, las personas con nacionalidad argentina deberán presentar pasaporte vigente y en buen estado, con una vigencia mínima de 6 meses. No requieren visa para estadías por razones de turismo;



- A partir del 1° de noviembre, y hasta la finalización del evento, se deberá contar también con una identificación (FAN ID) denominada "HAYYA CARD". Esta tarjeta concentrará toda la información de la persona que viaja;



- Mantener una copia física o virtual de su documentación de viaje y partida de nacimiento en algún lugar seguro;



- La circulación de vehículos particulares será desincentivada y restringida. Se sugiere evitar el alquiler de automóviles;



- Consultar regularmente los requisitos sanitarios de ingreso vigentes y contar con una aplicación en su teléfono celular denominada "EHTERAZ"; - Contar con un seguro médico de amplia cobertura;



- Qatar restringe el ingreso de personas con VIH/ SIDA; - Todo medicamento permitido debe encontrarse en su envase original y estar acompañado de una receta, redactada o traducida al idioma inglés, con firma y sello del profesional que la confeccionó;



- En caso de detención, o de demora, las autoridades policiales locales deben comunicar de manera inmediata la detención a la oficina consular argentina. Todo viajante tiene derecho a contactar a sus representantes consulares;



- Las personas portadoras de documentación No binaria podrían encontrarse con obstáculos ante la autoridad migratoria y aeroportuaria local;



- Las expresiones públicas de afecto de personas del mismo sexo son consideradas un delito y están prohibidas;



- Está prohibido beber alcohol en la vía pública o circular alcoholizado. El consumo de bebidas alcohólicas está permitido sólo en lugares habilitados;



- Vestir prendas que cubran completamente los hombros y el torso, y cuyo largo cubra las rodillas. Se sugiere evitar la ropa ajustada y/o con transparencias. Está prohibido circular en la vía pública con el torso desnudo;



- Antes de fotografiar o filmar a otra persona, deberá solicitarse su consentimiento, en particular si se trata de mujeres.