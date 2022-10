Restituyeron a sus dueños a los 61 galgos rescatados de carreras ilegales

Policiales Rescataron 77 perros y demoraron 150 personas por carreras ilegales en Santa Fe

La indignación de Galgos Libres Rosario

por la Policía Ecológica en un procedimiento realizado en Santo Tomé, luego de que se constatar que los animales, que. La decisión causó indignación en las protectoras de animales que este viernes se manifestaron en Rosario para protestar contra la medida judicial.que se llevó a cabo el pasado 2 de octubre en el departamento La Capital y“Me llegaron testimonios e imágenes que me decían que algunos perros habían adelgazado a razón de un kilo por día y otros estaban heridos. Me empecé a comunicar con veterinarios y asociaciones especialistas en galgos para asesorarme”, afirmó el fiscal este viernes en conferencia de prensa en la capital provincial, y añadió:Se harán inspecciones sorpresa para controlar el estado de salud de los perros”, destacó De Pedro, quien aclaró que en caso de que los galgos vuelvan a participar en una carrera, que son ilegales, la pena de prisión será de cumplimiento efectivo.“Hay que recuperar la alimentación correcta y específica urgente”, advirtió el funcionario judicial, quien aseguró que en las carreras ilegales los perros no eran maltratados y contó que. Y disparó:que este viernes por la noche realizó una manifestación en Mendoza entre Colón y Ayacucho, en el corazón de barrio Martin,Un nutrido grupo de manifestantes, algunos acompañados por sus mascotas, se concentraron para exponer la situación y, sobre todo, reclamar ante las autoridades que se revierta la decisión del fiscal De Pedro.Naiara Guida, de Galgos Libres Rosario, le salió al cruce a la acusación que les hizo De Pedro. “Todas las pruebas que nosotros aportamos: certificados veterinarios, analisis de sangre, etc., que aseguran que los perros estaban siendo maltratados, no sirven”, aseguró la proteccionista, quien encargó el enojo de los manifestantes que se quejaron de que desde la Justicia quieran "criminalizar a los que dieron su tiempo a cuidar a los animales por puro amor".Ni bien se difundió la decisión de la Fiscalía, Galgos Libres Rosario publicó un comunicado en sus redes sociales en "respuesta a las injurias, mentiras y supuesta ignorancia legal del fiscal Omar De Pedro". Y apuntan contra la "arbitraria decisión del fiscal de la causa de los 77 galgos rescatados en la ciudad de Santo Tomé de restituirlos a los galgueros/maltratadores/ delincuentes, hechos que desde hace algunos días con una llamativa rapidez comenzó a pergeñar"."Este fiscal es quien, lamentablemente, en el ámbito de la primera circunscripción judicial (sede ciudad de Santa Fe) de la provincia de Santa Fe, tiene a su cargo la investigación de todos los delitos conta los animales. Sus superiores también deben ser nombrados porque también son responsables: fiscal regional Carlos Arietti y fiscal regional Jorge Baclini, quienes son los que bajan las instrucciones a los fiscales".Asimismo, en el marco de la concentración realizada ayer, los representantes de la organización ratificaron que les costó creer la decisión de De Pedro. "Lo confirmamos de boca del propio fiscal -añadieron-. Un funcionario, que victimizándose, mintiéndonos y culpando a la policía por su mal actuar, cerró acuerdos con los delincuentes en un par de días. Sí, en sólo un par de días y a cambio de una multa que ni sabemos a donde irá ese dinero”.