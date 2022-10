Fenómenos paranormales en Entre Ríos: posible origen de apariciones “demoníacas”

Apariciones demoníacas

Algunos sucesos fantasmagóricos

Muchos son los testimonios de personas que aseguran haber presenciado episodios paranormales en Entre Ríos. Un sacerdote explicó a Elonce un posible origen de las apariciones.El sacerdote de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Miguel, preciso a Elonce que”. Además, detalló que ante estas situaciones es necesario hacer un discernimiento: “D“Una de las formas extraordinarias que tiene el demonio de atacar y obrar es lo que se conoce como, dentro de estas formas también existe la obsesión, vejación y posesión, opresión”, apuntó el sacerdote.Cabe detallar que la infestación demoníaca es la acción extraordinaria del demonio sobre un lugar, un objeto o un animal, principalmente, aunque también pueda afectar a personas. “”, expresó el sacerdote al resaltar que muchas veces se manifiestan en apariciones, ruidos, sombras, susurros e insectos.“Siempre creemos que cuando una persona fallece el alma va al lugar que Dios les tiene preparado, pero puede ocurrir que, por una permisión divina, algunas almas del purgatorio pueden manifestarse para pedir oración”, explicó.Y afirmó que “si estas presencias no generan ninguna perturbación no podemos decir que es algo del enemigo,l”.Al finalizar el párroco indicó que en Paraná hay un grupo de sacerdotes y laicos que una vez por semana se reúnen a “charlar sobre estos posibles temas y en base a la evidencia tratamos de discernir el tipo de presencias”Muchas son los testimonios de personas que aseguran haber presenciado episodios paranormales en Entre Ríos.Meses atrás, en Paraná trabajadores del Complejo Escuela Hogar aseguraron que en el edificio en reiteradas ocasiones aparecieron fantasmas.El director del establecimiento, Marcelo Cardozo, indicó a Elonce que “es la imagen de una persona que supuestamente está dentro del complejo, que transita cotidianamente por acá. Es un imaginario colectivo que está dentro de los trabajadores y de quienes vienen a alojarse circunstancialmente”, confirmó.Precisó que “”. Una persona “sacó una foto a una compañera que estaba haciendo tortas fritas y salió esta imagen”.También existió un caso similar hace alrededor de una década, un chofer de una línea urbana de colectivos y un pasajero, en la zona del cementerio de San Benito, aseguraron que una imagen fantasmagórica se les apareció y se desencadenaron extraños sucesos.Aseguran que el hecho ocurrió el lunes 10 de mayo de 2010 a la noche, varios minutos antes de que el reloj marcara la hora 22, cuando un chofer de la Línea 20 (que transita desde San Agustín a avenida Jorge Newbery) apagó las luces del coche como señal de que había finalizado el recorrido. A lo lejos divisó a un hombre que le hacía señas y que él conocía y le permitió subir aunque el coche ya estaba fuera de servicio. Ninguno sabía que entonces comenzaría una pesadilla.Según el relato de un familiar directo del colectivero a Elonce TV, “”. El familiar del chofer de la línea 20, mencionó que los hombres se horrorizaron al ver una cabeza humana dentro la bolsa. En ese instante, la fantasmagórica mujer le habló al chofer y le preguntó cuál era el fin del recorrido porque ella debía cruzarse a otro colectivo, aseguró a Elonce TV, la fuente consultada.La extraña aparición dejó al colectivero sin palabras y el espectro desapareció en el cruce de Avenida Jorge Newbery y la Ruta 12, cercana al acceso al Cementerio de San Benito.Un joven policía de Gualeguaychú fue hospitalizado con lesiones varias que habrían sido causadas por un extraño “ente maligno” en plena Jefatura Departamental de la ciudad del sur entrerriano.De acuerdo a lo informado, alrededor de las cuatro de la madrugada del jueves, el policía encargado de revisar los calabozos de la Jefatura encontró que los detenidos transitorios allí alojados se encontraban sumamente nerviosos y asustados porque escuchaban ruidos en el piso superior.”, relataron los detenidos.Frente a la queja generalizada, el policía tomó la decisión de subir la escalera hacia el piso superior, pero sin arma porque por una denuncia judicial en trámite, debe trabajar por un tiempo desarmado.De pronto, según relataron los detenidos, se comenzaron a escuchar gritos desgarradores y golpes como que lo estaban golpeando, y el policía que pedía desesperado “auxilio, me están matando”.