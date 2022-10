Realizan nueva subasta de bienes incautados al delito: autos, motos e inmuebles

El gobierno de la provincia de Santa Fe realizará una nueva subasta de bienes secuestrados al delito, entre los que se encuentran vehículos de alta y media gama, motos, un departamento y una casa, entre otros. Será en el predio del Museo del Deporte Santafesino, en la zona sur de Rosario, el próximo 9 de noviembre.El director de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales, Juan Facundo Besson, detalló que "desde el próximo lunes (24 de octubre) se abrirá la inscripción vía web. La misma podrá realizarse hasta el 28 de octubre inclusive. Podrán participar argentinos, mayores de 18 años de edad y personas jurídicas, quienes podrán comprar a través de sus representantes". Los interesados en participar deberán anotarse en este link El funcionario detalló que, en esta oportunidad, salen a subasta "11 motovehículos, 17 automóviles, además de bienes inmuebles, como una cochera doble, una cochera simple con baulera y un departamento y una casa, ambas en Rosario".Asimismo, indicó que entre los vehículos que irán a subasta figuran "un modelo único de VW Amarok, que es como la joyita que tenemos. Pero además hay un Fiat 500, VW Fox, Chevrolet Corsa. Hay para todos los gustos. Además, hay algunas motos".Acerca de si los bienes a subastar provenían de bandas vinculadas al narcotráfico, Besson aclaró que "no necesariamente, hay una multiplicidad de causas. Algunos provienen de delitos complejos, de lavado de activos, pero el origen es variado", para luego ampliar que "hay vehículos o bienes que son decomisados, es decir que pasaron a la provincia por sentencia judicial. Y hay bienes que son secuestrados y que, por su naturaleza o por el deterioro que pueden sufrir por el paso del tiempo, y al no haber pedido de restitución, la ley nos faculta a subastarlos".El titular de la Agencia indicó además que algunos de los bienes a subastar serán exhibidos "el 7 de noviembre, en el predio del el ex Batallón 121, desde las 10 hasta las 12, y luego de 14 a 17. La subasta va a ser el día 9 en el Museo del deporte Santafesino, Ayacucho al 4800".Acerca de si estaba previsto algún tipo de medida para evitar que los bienes adquiridos en la subasta retornen al circuito ilegal, Besson explicó que "articulado con distintos organismos de investigación solicitamos a los representantes de sociedades o personas jurídicas cumplan con una serie de requisitos y hay un acto posterior al acto de oferta y un período de aprobación. Porque si alguna de esas personas tiene algún tipo de antecedente o hay riesgo de que los bienes vuelvan al circuito criminal, no se aprueba la subasta. Por suerte, nunca hemos tenido inconvenientes". (La Capital)Para ver los lotes a subastar, click en este link