IOSPER extiende su campaña y realizará mamografías sin cargo hasta fin de año

En el marco de la Campaña de Prevención del Cáncer de Mama,, informó el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete. “Extender el plazo para que nuestras afiliadas se realicen una mamografía, es ratificar nuestro compromiso con la prevención”, dijo.Sobre esta patología, el funcionario remarcó que “es fundamental estar informado, realizar un chequeo periódico según edad y riesgos, practicar las técnicas de palpado o la autoevaluación y como puntapié esencial, llevar un estilo de vida saludable”. Además, destacó tres temas de vital importancia en el plano médico: la mamografía como fuente de detección temprana; la ecografía mamaria como complemento de prevención, y la edad y periodicidad de los estudios."La detección precoz para mejorar el diagnóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad", dijo Cañete y agregó que "esta patología es la más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los que están en desarrollo. La incidencia de cáncer de mama aumenta en el mundo en desarrollo, y Entre Ríos no es la excepción, debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida, no siempre saludables".El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. La incidencia de cáncer de mama está aumentando en el mundo en desarrollo debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida occidentales. Evitar comidas grasas, mantener un peso normal y reducir la exposición a sustancias químicas cuando sea posible, son algunos consejos para prevenir el cáncer mamario.Según el ministerio de Salud de la Nación, hoy en la Argentina el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres, provocando 5400 muertes por año. Además, las tasas de mortalidad por esta enfermedad más elevadas se dan entre los 50 (41,6 cada 100.000 mujeres) y los 80 años o más (215,8 cada 100.000 mujeres). Y al contrario del imaginario colectivo, hoy en día más del 75 por ciento de las mujeres que padecen este tipo de cáncer no tienen ningún antecedente familiar de dicha enfermedad, es decir, que el cáncer hereditario representa solamente entre un 10 y un 25 por ciento de todos los casos.