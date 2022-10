Entrerriano recorre el mundo en bicicleta: “Es una forma de vida nómade”

Isaac González es un viajero del mundo. El joven, si bien nació en Buenos Aires, se considera entrerriano por adopción. ¿De qué viven los viajeros que recorren el mundo? fue una de las incógnitas que respondió en diálogo conel programa que se emite por“Un episodio familiar me cambió la forma de pensar y empecé a viajar, al principio con mi mochila y así recorrí Latinoamérica, pero como me apasionaba mucho, tenía que seguir”, comentó Isaac en comunicación desde Dresde, Alemania, pero antes había estado en Republica Checa.“Cada uno encuentra sus estrategias para solventarse, es una forma de vida nómade”, aseguró el joven que, de acuerdo a lo que contó, en Paraná, se recibió de profesor de Música en la Escuela de Música de UADER.De hecho, el muchacho reveló que lo esperaban para ser voluntario en un hostel en Berlín. “De 00 a 4 cuidaré el hostel y esa será una forma de ahorrar porque me darán hospedaje y comida, podré buscar un trabajo extra para generar dinero y luego emprender otra travesía, otro viaje, en bicicleta o en otro medio de transporte”, explicó.“Mi familia está en Paraná, estamos en constante comunicación y ellos aceptan mi forma de vida”, completó.