Encuentro de Mujeres Originarias: “Hubo un epistemicidio, además del genocidio”

Institucionales Este viernes comienza el Primer Encuentro de Mujeres Originarias de Entre Ríos

Se desarrolla en Paraná el Primer Encuentro de Mujeres Originarias, que lleva el nombre de Rosa Albariño, “en homenaje a quien inició la recuperación histórica del derecho a la identidad para el pueblo Charrúa, en este último tiempo de resistencia y resurgencia indígena en Entre Ríos y Uruguay, y quien formó las primeras comunidades organizadas en la provincia desde la primera década del ´90 a la fecha”, comunicó auna de las organizadoras, Bernardita Zalisñak.El acto de apertura se llevará a cabo con un panel sobre Mujeres Originarias y Memorias Ancestrales del Territorio Charrúa, este viernes, a las 15, en el Complejo Escuela Hogar "Eva Perón".“Este encuentro es la oportunidad para escuchar, en primera persona, la voz de las protagonistas que luchan por el derecho a la identidad, la recuperación de la memoria y el reconocimiento de los derechos que el Estado nacional y provincial reconoció en la Constitución y sin embargo poco avanzó en la implementación”, refirió en relación a los alcances del encuentro al comentar que se trabajará “el rescate de las memorias ancestrales del territorio charrúa en un panel y las problemáticas de las mujeres originarias en la actualidad”.En la oportunidad, Zalisñak destacó el respaldo institucional de la secretaría provincial de Cultura y de la rectoría de UADER.Los ejes principales del encuentro serán: Memoria, Educación, Salud, Tierra y Territorio, Espiritualidad, Derechos, pero también habrá talleres, muestras, feria, expresiones y experiencias artísticas y culturales.“En la medida que se visibilice y se luche por los derechos de las naciones indígenas y en la medida que se logre el respeto étnico, cultural y que se desmitifique la imagen del malón y la cautiva, y que los indios son violentos y bárbaros, y que lo blanco es la civilización, lo europeo”, apuntó Zalisñak al remarcar: “La supuesta civilización occidental ya demostró durante los 230 años que hace que están en nuestro territorio, hicieron desastres, como el cambio climático en el medioambiente, porque los pueblos originarios en toda la extensión del Abya Yala (Continente Americano) tienen una relación con la naturaleza muy diferente y no es cierto que no hayan tenido cultura y no es cierto que no hayan tenido evolución”. “Ha ocurrido un epistemicidio, además de un genocidio”, sentenció.El día viernes luego del acto de apertura habrá un panel sobre Mujeres Originarias y Memorias Ancestrales del Territorio Charrúa. Será a partir de las 17hs en el Complejo Escuela Hogar "Eva Perón".El segundo panel, comenzará a las 19 y será sobre Mujeres Indígenas en la Actualidad. Salud y Educación Intercultural. Luchas y Resistencias frente a las Violencias.Para finalizar el día, a las 20:30hs se presentará el libro "Inambi Atei (Estamos bien vivos). Aportes de la cultura charrúa" a cargo de la Editorial UADER en el Salón de Actos.El sábado a partir de las 07:30hs, se dará apertura a la segunda jornada del Encuentro con una ceremonia de Saludo al Sol, que se realizará al aire libre.Entre las 9 y las 11hs tendrán lugar distintos encuentros de Educación Intercultural Bilingüe, Salud Intercultural y Medicina Tradicional, Tierra y Territorio.Al concluir las rondas de saberes habrá un plenario de conclusiones; y finalmente la ceremonia de cierre del Encuentro y despedida de las delegaciones a las 12hs.También habrá propuestas e intervenciones artísticas, feria de plantas medicinales, artesanías y productos orgánicos, visitas guiadas al Museo Provincial Eva Perón y al Complejo, entre otras.La participación en el encuentro será abierta y gratuita a todo público pero se priorizará la participación y voz de las mujeres indígenas, advirtiendo que los varones que deseen participar podrán hacerlo como asistentes y colaboradores, como así también deberán dejar la voz a las mujeres integrantes de los Pueblos Originarios en los debates e intercambios.También, en caso que participen agrupaciones, docentes con sus estudiantes, equipos, puede dejar sus datos quien sea responsable y consignar el número de personas que serán en total.Consultas e Informes: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbXcpy_8LrJNk-e-G6vv0wUzDntz8bmliLVBQMDX3ARwGl5A/viewform