El Quini 6 tendrá un sorteo especial de $1000 millones: cuánto sale y cómo jugar

¿Como se juega?



El próximo 20 de noviembre y reafirmando su liderazgo, el tradicional juego de Lotería de Santa Fe tendrá un atractivo muy especial ya que contará con un pozo asegurado de mil millones de pesos en el "Siempre Sale", que se sumará al pozo acumulado del resto de las modalidades para ese sorteo.Pero esta no será la única novedad,, es decirEl sorteo será transmitido a nivel nacional, en dúplex con Telefe, y con la presencia estelar de Marley.Muchas noticias y una mecánica inédita para el Quini 6, que no para de crecer en la preferencia de un público fiel y entusiasta.La jugada del Quini +1000 millones es exactamente igual a la habitual con una diferencia en el costo del Siempre Sale.Para favorecer la comercialización del sorteo extraordinario, no se ha programado sorteo para el día miércoles 16 de noviembre de 2022 y se permitirá la venta anticipada a partir del 20 de octubre de 2022 en forma paralela con la venta de los sorteos habituales.