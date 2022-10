Planes de ahorro: no puede proseguir la demanda colectiva

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, en el juicio por los Planes de Ahorro de Automotores, resolvió que la demanda en clave colectiva no puede proseguir dado que el grupo de consumidores entrerrianos que el Centro de Orientación Defensa y Educación del Consumidor (CODEC) pretendía representar, no es una “clase” que los habilite para reclamar en nombre de todos los que se consideraron damnificados.



La cuestión central fue determinar si los suscriptores de planes de ahorros de la provincia de Entre Ríos, podían por sí e independientemente de los otros radicados en otras provincias, promover una demanda colectiva que los alcance solamente a ellos.



Al fallar, el Tribunal consideró, entre otros fundamentos, que al ser planes de ahorros que están conformados por personas de todo el país, tal pretensión no era posible.



Si bien la demanda de quedar firme, no podrá proseguir, al no haberse expedido los magistrados sobre el fondo de la cuestión, los ciudadanos que se consideren damnificados podrán analizar la posibilidad de hacer planteos judiciales individualmente ó esperar el resultado de una eventual causa colectiva a nivel nacional.