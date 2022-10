Tienen entre 20 y 35 años las mujeres que accedieron al aborto en Entre Ríos

en el marco de la Ley 27.610 sobre Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Posaborto. De ese número, 444 abortos se efectuaron en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná.que. Al desmitificar que sean adolescentes las usuarias de este derecho, remarcó que “al igual que el año pasado, solo el 10% fueron menores de 19 años”.“Y a dos años de la nueva ley, trabajamos para incorporar nuevos equipos de salud para descentralizar y que (el aborto) durante el primer trimestre, que puede ser ambulatorio, se realice en los centros de salud”, comunicó Grimalt., pero restan los datos del hospital San Roque y esos números no incluyen los abortos realizados en el sector privado a través de obras sociales y prepagas”, anticipó.Para la referente del programa provincial de aborto, “al existir la ley, la mujer puede acudir antes y más tempranamente de manera que no avance el embarazo, porque las internaciones no son significativas”.“Es una atención sensible al tiempo, es decir, que se tiene que resolver y dar una respuesta positiva en los diez días”, remarcó al confirmar que desde el programa se provee de forma gratuita a todos los efectores de salud,Grimalt destacó que. Y aclaró: “Si por alguna situación hay que realizar el aborto en el hospital, en caso que sea una situación de abuso o violencia sexual y hay una denuncia por la que es necesaria la recolección del material genético, se realiza la internación”.Además de la medicación, a la usuaria se le da un teléfono de acompañamiento por si tiene dudas cuando realice el procedimiento en su casa y a la semana o diez días debe volver para el control y asegurar el método anticonceptivo”, explicó.En Paraná, además del materno-infantil San Roque, el acceso al derecho de aborto puede requerirse en los hospitales Domagk de Bajada Grande y Carrillo de San Agustín; y en los centros de salud Ceballos, La Milagrosa, Illia y Puerto Viejo; además de los centros de salud de Colonia Avellaneda y Sauce Montrull.