Deportes, medios y tecnología, las nuevas inversiones que hará Lionel Messi

El capitán del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Messi, fundó una empresa que se dedicará a invertir en deportes, medios de comunicación y tecnología en todo el mundo.



La nueva firma denominada Play Time Sports-Tech HoldCo LLC tendrá su base en la ciudad estadounidense de San Francisco y será el principal vehículo de aquí en adelante para las inversiones del jugador del Paris Saint Germain.



El holding inversor se dedicará a explorar oportunidades “agnósticas” que podrían incluir, por ejemplo, a financiar clubes o startups relacionadas con la tecnología en el futbol.



“Estoy emocionado de extender nuestras raíces en Silicon Valley y estoy encantado de que Play Time colaborará con emprendedores de todo el mundo”, dijo el rosarino en un comunicado difundido por la agencia Bloomberg.



En el día a día, Play Time estará conducido por Razmig Hovaghimian, empresario estadounidense socio de la firma de capital de riesgo Graph Ventures.



En tanto, Michael Marquez, fundador del banco de inversión Code Advisors, actuará como asesor del nuevo emprendimiento de Messi.



Hovaghimian es cofundador de Matchday.com, un sitio web de juegos vinculados con el futbol que abrirá antes del próximo Mundial de Qatar y que cuenta a Play Time como su primer inversor.



“Desde que conocí a Leo y a la familia Messi en 2017, está claro que su visión para el futuro es audaz”, dijo Hovaghimian.



El socio del astro rosarino señaló que Messi y su familia “quieren seguir teniendo un impacto directo y duradero dentro y fuera del campo”.



Messi no es el primer deportista de élite que decide dedicarse a las inversiones.



Selena Williams, tenista ganadora de 23 grand slams, creó una empresa de capital de riesgo (Serena Ventures) que recaudó US$ 111 millones este año, y ha invertido en un sinfín de startups desde billeteras de criptomonedas a plataformas de educación online y de delivery de alimentos saludables.



En tanto, LeBron James, el jugador mejor pago de la historia de la NBA, invirtió en 2020 US$ 100 millones para fundar una productora de contenidos audiovisuales (SpringHil Company), ha invertido US$ 30,5 millones en Canyon –firma alemana productora de bicicletas utilizada en competencias profesionales-, adquirió una participación del dueño del Liverpool inglés, y es propietario minoritario de los Boston Red Sox de la liga estadounidense de béisbol al igual que un equipo del Nascar.



Por su parte, el tenista Roger Federer ha invertido cerca de US$ 49 millones en On Holding, firma suiza productora de zapatillas que planea recaudar US$ 622 millones con su salida en la bolsa neoyorquina, mientras que el siete veces campeón del mundo de la Formula 1, Lewis Hamilton, se ha convertido en coproprietario del equipo Denver Broncos de la NFL, y ha financiado firmas de bebidas nutricionales y restaurantes vegetarianos.