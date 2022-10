Fallecido en las Cataratas del Iguazú: el relato y la foto que tomó una turista

Foto: Supuesta imagen del hombre que murió en las cataratas. Foto La Voz de Cataratas

Veinticuatro horas después del hallazgo del cuerpo del turista que cayó al agua sobre la zona del Salto Bossetti, en el Parque Nacional Iguazú, siguen apareciendo testimonios sobre las últimas horas de vida del canadiense fallecido.



En primer lugar, el segundo jefe de Bomberos de Iguazú dijo que, de acuerdo con los peritajes policiales, el turista desaparecido el lunes “se encontraba haciendo el paseo del circuito superior cuando al querer tomarse una foto se sentó en una de las barandas”.



Ivana es una turista oriunda de Alta Gracia, que reveló a La Voz de Cataratas que estuvo de visita en el lugar y conoció al hombre horas antes de la tragedia. “Estuvimos de paso en el Guirá Oga con él. No parecía depresivo, al contrario, hizo su recorrido por el lugar, muy contento”, comenzó.

“Después del recorrido y ya de regreso, comenzó a lloviznar. Nos sentamos en una garita, este señor se sentó a nuestro lado. Yo le pedí a una amiga que nos saque una foto y este señor sale en la imagen”, añadió.



Luego, Ivana recordó que “antes de subir al auto, el esposo de mi amiga le preguntó de dónde era. Él respondió que de Canadá. El otro chico que estaba ahí también le habló en su idioma. Nos dijo que estaba solo y que su próximo destino era el Amazonas”.



“Cuando vi la noticia de que alguien se cayó en las cataratas, inmediatamente se me vino su imagen a la cabeza. Cuando dijeron que habían encontrado las zapatillas, perseguida por mi sospecha de que podía ser él, busqué las fotos y videos que tomé en el refugio. Es su calzado, se ve bien”, lamentó la mujer.



“Yo no creo que este señor se haya querido suicidar. Quizás se quiso sacar una foto trepado en la pasarela y sin querer alguien lo tocó y se cayó, por la cantidad de gente que circula”, opinó.



Los bomberos comunicaron que la víctima “perdió la estabilidad y cayó al margen del río”. “El salto donde cayó está a dos metros del Bossetti y la cantidad de agua que tenemos en estos momentos lo arrastró en cuestión de segundos al vacío”, completó.



El director municipal del Ente de Turismo de Iguazú, Marcelo Gione, confirmó que el cuerpo encontrado este martes en la zona de Salto Bosetti es del turista que estaba desaparecido y se habría caído en la zona de las Cataratas del Iguazú, del lado argentino.



“Efectivamente, ayer nos hemos enterado por fotos y videos que nos han enviado que el cuerpo es de la persona que se habría tirado. Es un hecho lamentable, está en manos de la Justicia ahora investigar bajo qué circunstancia esa persona cayó al agua”, remarcó el funcionario en diálogo con Cadena 3.



“Hay que actuar con prudencia hasta que la Justicia pueda determinar las verdaderas causas del accidente”, remarcó.



Medios locales confirmaron que el hombre tiene 60 años y es oriundo de Canadá. Varios visitantes alertaron a los guías sobre la caída del hombre. A pesar del trágico hecho, los turistas continuaron con el recorrido.



Los que encontraron el cuerpo son trabajadores de la empresa Macuco, una firma que organiza paseos náuticos del lado brasileño de las cataratas. Ellos avisaron a la Policía Militar, cuyos efectivos levantaron el cadáver de las aguas.



Efectivos de Bomberos de Brasil y del Instituto Médico Legal trabajaron en el lugar del hallazgo: será la Justicia brasilera quien se encargue de la investigación, ya que el cuerpo fue encontrado en dicho territorio.



Fuente: La Voz