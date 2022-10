Impresionante e histórica imagen: se secó el tajamar de la escuela Alberdi

Tajamar

Sobre el yacaré

Se secó el tajamar de la escuela Alberdi, ubicada en la localidad de Oro Verde, producto de la sequía que se registra en la región. Se transita uno de los períodos más secos de la historia, no sólo por los escasos niveles de lluvia sino también por lo prolongado de la situación.En las últimas horas se conocieron imágenes históricas del tajamar de la escuela Alberdi. Un hecho que no sucedía hace décadas y que preocupa por las consecuencias que trae aparajado.Desde PEX - Reserva Natural Escuela Alberdi, explicaron aque “ el tajamar es un cuerpo de agua se forma mediante la captación de agua de lluvias y afluentes menores que es concentrada por el dique artificial que permite que se constituya como tajamar, ya que no es una laguna natural”.Seguidamente, agregaron que “al reducir el volumen que traen las lluvias y sumado a que el agua de las napas subterráneas tampoco se logra recuperar por la misma razón, el agua de la superficie desciende poco a poco".Producto de este fenómeno, que no sucede hace varias décadas, hay muchas preguntas sin contestar y entre ellas, y una de las más preocupantes es, qué habrá sido de la fauna que habitaba en el lugar y sobre todo del yacaré que fue fotografiado en el tajamar.El tajamar de la escuela Alberdi, fue uno de los espacios declarados como reserva natural y era habitado por anguilas, tortugas y aves que se podían ver en los alrededores. Pero el rey del espejo de agua, era el yacaré, supo Elonce. Hacia los bordes, el tajamar mostraba un verde oscuro con vegetación que flotaba en la quietud del agua.En una de las riberas, había árboles de todos los tonos de verde. Los pinos oscuros, los jacarandáes livianos y el aporte marrón de las tres enormes y antiguas palmeras, en medio del verde de las copas conforman el paisaje.El yacaré overo puede llegar a superar los dos metros y medio de longitud en estado adulto, aunque los ejemplares de este tamaño sean raros. Además de su coloración, lo distingue de especies similares el hocico robusto y corto, tan ancho como la cabeza, y el mayor tamaño de las placas protectoras del cuello. Puede alcanzar los 80 kg. El yacaré overo habita regiones pantanosas y es habitual encontrarlos en el litoral.