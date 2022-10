Anses reiteró que todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) reiteró que todos los trámites y consultas de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones son gratuitos y no requieren de la intervención de gestores ni intermediarios.El organismo previsional recordó que "no solicita" por ningún medio (teléfono, correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería), datos bancarios confidenciales como claves de homebanking u otra información personal.Precisó a través de un comunicado que el sitio web www.anses.gob.ar opera en un entorno seguro al que solo se accede en forma personal con CUIL y Clave de la Seguridad Social.De esta forma garantiza la confidencialidad de la información proporcionada por cada uno de los ciudadanos.En esta línea de protección de datos y cuidados de las personas Anses pidió "desestimar y denunciar toda publicación en redes sociales y correos electrónicos que remitan a formularios sospechosos y no verificables por fuera de la página oficial".En ese sentido dio a conocer los anales habilitados para denunciar fraudes o estafasPor internet ingresando en mi Anses > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.Por teléfono al número 130, de lunes a viernes de 8 a 20 horas.Personalmente en cualquier oficina de Anses.