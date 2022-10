Lucha contra el Cáncer de Mama: "Empezás a valorar la vida desde lo más simple"

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, con el fin de concientizar sobre la importancia de su prevención y detección a tiempo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), este tipo de enfermedad es la primera causa de muerte femenina, y representa al 16 por ciento de los cánceres en mujeres. De hecho, se estima que una de cada ocho lo padecerá en algún momento de su vida.Sin embargo, esta patología no solo las afecta a ellas, sino también a los hombres, por lo que es necesario que ellos también realicen las prácticas de observación y controles.Al respecto, la OMS determinó que su detección temprana incrementa las posibilidades de supervivencia a esta enfermedad. Por ello, en este día se invita a la sociedad a realizarse los estudios y chequeos necesarios, y a los gobiernos a garantizar un sistema de salud que permita realizar estudios y tratamientos a quienes lo necesiten.Natalia Turdó, es una paranaense radicada en Concepción del Uruguay, y uno de los tantos ejemplos de lucha y superación de esta enfermedad. Está próxima a lanzar un libro a modo de pequeño aporte para quienes atraviesan el cáncer. Es un registro de las emociones y sentimientos vividos durante los años de tratamiento.En diálogo conrecordó que le detectaron cáncer de mama de grado 4 en enero de 2019 luego de unos estudios que se realizó tras haber detectado “una particularidad” en uno de sus pechos. En ese momento, su vida “se desmoronó” y empezó a recorrer un duro camino para salir adelante., y lo primero que sentís es que no sabés si vas a poder,. Tenía que aceptar lo que me estaba pasando”.En ese momento, el hijo de Natalia tenía 8 años y por él se dijo que la enfermedad no iba a poder con ella. Pasó por dos años de quimioterapia, seis cirugías, 45 días de radioterapia “y”.Sobre su libro “Mi enfermedad, mi cura”, que estará disponible a fines de noviembre, Natalia mencionó que “es mi granito de aporte para todas las mujeres que pasen por una situación similar, para mostrarles que el camino tiene siempre una salida y es una salida superadora donde, en mi caso, siento que dejó una versión mucho más mejorada como mamá, esposa, amiga, hija. Mi idea es darlo como regalo para quien le sirva, como ese pequeño granito de aporte que uno da y como yo sentí que me lo dieron”.