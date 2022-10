Fotos: la sequía empieza a dejar preocupantes rastros en campos entrerrianos

Prevén que La Niña continuará hasta el fin del verano

Transitamos, no sólo por los escasos niveles de lluvia sino también por lo prolongado de la situación. Al darse este, las características de sequía se agravan de manera muy significativa en la mayor parte del país.Sólo algunos escasos sectores del país se muestran con un mejor nivel de humedad, pero la mayor parte de Argentina se presenta con características de sequía desde hace varios meses.accedió a imágenes que muestran. En la zona rural de Viale,dan cuenta de la falta de lluvias y la situación genera alarma entre los productores.A continuación, las fotos de un lote de maíz y una pastura de alfalfa donde había avena. Las imágenes se corresponden a un tambo ubicado en la zona rural de esa localidad del departamento Paraná.“Se picó la avena, se hizo silo y cuando se limpió,”, contó el tambero Héctor Breppe a“El promedio anual de lluvia es de entre 1.100 y 1.250mm, pero en lo que va del año, sumarán 600mm”, analizó al estimar: “Si no llueve, estará complicadísimo porque no se podrá ni arrancar con la siembra de la soja porque está todo seco”.avizoró el trabajador rural.El fenómeno de La Niña podría continuar hasta el final del verano, aseguraron especialistas de la Universidad de Columbia, en tanto que desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se pronostica para los meses de"Lo que tuvimos este año es una Niña de débil a moderada, esto quiere decir que tiene una señal que llega, que tiene influencia", indica Cindy Fernández desde el SMN."Al llegar el verano -adelanta la meteoróloga- lo que se observa en los pronósticos es que va a tender a debilitarse por lo que empezarán a jugar otros factores que contribuirán o inhibirán los efectos que tiene La Niña", por lo que recomienda seguir pronósticos de corto plazo."Hay que tener en cuenta que, si bien el pronóstico prevé menos precipitaciones por toda esta influencia que hay en la región, estamos entrando en la temporada de lluvias. Octubre y noviembre son de los meses más lluviosos en la región Pampeana, por lo cual es esperable que las precipitaciones empiecen a ser al menos un poquito más recurrentes, aunque sin alcanzar las condiciones normales para esta época", aclara la meteoróloga.