Cáncer de mama: por qué el 19 de octubre es el día y qué significa el lazo rosa

Según la Sociedad Argentina de Mastología (SAM) este cáncer es el tumor maligno más frecuente en la mujer y se origina cuando una célula de un conducto mamario cambia y se transforma en otra distinta, creciendo y reproduciéndose de manera descontrolada.



Este carcinoma se presenta aproximadamente en 1 de cada 7 u 8 mujeres y afecta mayoritariamente a aquellas mayores de 50 años. De esos caso, el 95% puede ser revertido si es detectado a tiempo, allí radica la importancia de hacer una mamografía anual y de realizar autoexámenes frecuentes.



Actualmente esta enfermedad constituye la primera causa de muerte por cáncer en Argentina, generando más de 5000 muertes por año. Síntomas del cáncer de mama

Si bien en sus inicios puede ser asintomático, en algunas pacientes se pueden presentar los siguientes síntomas:



Bulto o engrosamiento en la mama o la axila.

Aumento en los ganglios linfáticos cerca de la axila.

Cambios físicos en la mama como puede ser el color, tamaño, textura o forma.

Enrojecimiento de la piel, especialmente cerca del pezón.

Formación de arrugas en la piel, en la zona de la mama.

Secreciones por el pezón.

Descamación o desprendimiento de la piel del seno.

Dolores o molestias en el seno.

Pérdida de peso.

Como prevenir el cáncer de mama

Se deben realizar dos estudios médicos principales para prevenir, detectar y tratar el cáncer de mama:



1.- La mamografía como fuente de detección temprana: se trata de una radiografía que permite detectar el cáncer en la etapa asintomática, a veces hasta 2 o 3 años antes de que un nódulo pueda ser palpable. La periodicidad de la mamografía es cada 1 o 2 años según el caso, la edad, los antecedentes, accesibilidad, etc.



El Instituto Nacional de Cáncer de Argentina recomienda el uso de la mamografía para mujeres asintomáticas entre 50 y 69 años que no tienen antecedentes ni personales ni familiares de cáncer de mama.



2.- La ecografía mamaria como complemento de prevención: se trata de un estudio complementario a la mamografía, que prevalece en mujeres menores a 40 años. Que significa el lazo rosa

El lazo rosa conmemora a aquellas mujeres que enfrentan o enfrentaron el cáncer de mama. Este símbolo surgió hace 25 años de la mano de Evelyn H. Lauder, nuera de la fundadora de Estée Lauder.



Para aquella época, no se hablaba del cáncer de mama por lo que Evelyn inició una campaña que consiguió que la industria cosmética y la opinión pública se concienciaran sobre esta enfermedad.



En 1992 nació la iniciativa del lazo rosa que simboliza esperanza, fuerza y supervivencia. Por ese motivo, Evelyn creó una ONG, denominada Breast Cancer Research Foundation , cuyo objetivo era recaudar fondos para dedicarlos a la investigación de esta enfermedad.



"Estaban muriendo de cáncer de mama el doble de mujeres que aquellas personas que estaban muriendo de SIDA y nadie sabía qué era el cáncer de mama", cuenta Myra Biblowit una de las primeras responsables de la iniciativa y presidenta de la Breast Cancer Research Foundation. "Evelyn fue una de las primeras personas que lo sacó a la luz y le permitió a las mujeres hablar de los senos y de la salud de los senos".



Cronista.com.