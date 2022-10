“Sentencia novedosa”: si no paga deuda alimentaria, no puede ir a la cancha

Un juez de familia de Rosario prohibió el ingreso a la cancha de Central a un padre que hace años que no paga la cuota alimentaria de su hija de nueve años. La novedad fue notificada a la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Deportivos para que incluyan al nombre de esta persona en la lista de derecho de admisión.



“Es una sentencia novedosa en Rosario. Hay antecedentes, pero no en esta provincia. La misma consiste en prohibirle el ingreso a la cancha pero lo más particular es que este progenitor, que viene incumpliendo hace años va a tener que presentarse en la delegación provincial de Tribunales en el horario del partido”, explicó la abogada denunciante, Antonella Mascheroni.



Esto último es lo que la jurista destacó como “la parte más importante de la sentencia”. “Todos sabemos que el ingreso a la cancha se puede realizar por otros medios como un carnet prestado o un QR”, explicó.



“Esto ya está notificado, la medida ya empieza a estar vigente porque esta persona ya fue notificada. En el caso de que no lo cumpla, se le van a iniciar acciones legales. Pero vamos a ver qué sucede en el primer partido, apelamos a que cumpla con la orden”, señaló.



Sobre la forma en la que se logró que la Justicia acceda a este pedido de la madre de la niña, Mascheroni remarcó que lograron probar en el expediente que el hombre en cuestión asistía a todos los partidos de fútbol de Rosario Central. “Lo publicaba en sus redes sociales y en su estado de WhatsApp. Todo esto ha quedado acreditado y es lo que determinó el dictado de esta medida”, concluyó.



Rosario3.