Suba notoria de cuadros respiratorios: recomiendan mantener medidas de higiene

Los números de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud indican que los casos de influenza tipo A subieron fuertemente en la última semana en el país cuando se notificaron 845.523 positivos, con una tasa de incidencia acumulada de 1.828 casos por cada 100 mil habitantes, un pico que no se registraba desde 2016 y 2017.Los casos de influenza se detectan en todos los grupos de edad, con el mayor número de muestras positivas en el grupo de entre 25 y 34 años y de 45 a 64 años. “La gente creyó que la epidemia del covid había terminado y dejó de cuidarse, eso trajo aparejado estos rebrotes. Es muy importante que las personas mantengan las medidas de cuidado e higiene y se vacunen”, indicó el profesional.Ante la presencia de un cuadro febril en los niños, el jefe de la terapia intensiva recomendó “no desesperarse y actuar en coincidencia al estado del niño. No es necesario bajarla de inmediato sino darles confort a los chicos. Si recupera el estado de ánimo, no es necesaria la consulta, pero si sigue con fiebre deberían llevarlo a una guardia”.Además, el profesional mencionó que la gente ya no quiere usar el barbijo, pero recomendó que es necesario su utilización. “Es necesario en los lugares donde hay mucha circulación de personas”. También indicó mantener la circulación cruzada y, en caso que se pueda, mantener la distancia necesaria.