Rosario: detectaron unas mil infracciones en el primer día de fotomultas

Las apps como herramienta



Fotomultas en Paraná



En el primer día del sistema de fotomultas en Rosario se detectaron unas mil infracciones. El número podría ser mayor, ya que desde el municipio confirmaron a La Capital que aún se siguen recibiendo actas correspondientes al lunes. En tanto que fueron 290 mil las patentes leídas en esa primera jornada en los 70 puntos fijos de control distribuidos por la ciudad.Las primeras multas llegarán recién la próxima semana, ya que el sistema consta de tres pasos: captación por cámaras, validación de las imágenes por operadores y juzgamiento para luego notificar a los infractores. La multa más barata es de 4.500 pesos, con pago voluntario del 50 por ciento si la infracción es leve.En una primera percepción, las autoridades de la Secretaría de la Movilidad fueron positivas y evaluaron un cambio de actitud con mayor ordenamiento y reducción de velocidades en los rosarinos. “Estuvimos viendo en la recorrida por la ciudad que hicimos en auto una percepción de ordenamiento, de baja de velocidad de las personas y la precaución que han tenido al transitar el espacio público y las calles. Estuvimos viendo con los coordinadores territoriales y con los inspectores esta situación, y tuvieron la misma apreciación”, comentó Manganelli.Los esquemas y montos de las multas se agrupan en tres grandes categorías. Por ejemplo, estacionar en una rampa de discapacitados, bloquear carriles del transporte, no respetar la senda peatonal, estacionar en lugar prohibido y según el nuevo Código de Convivencia (un monto que se mide por Unidades Fijas, que cada una equivale a 145,60 pesos) oscilará entre 4.500 y 30 mil pesos. Mientras que el giro prohibido, invadir carriles, circular por ciclovías, sin casco en una moto, no usar cinturón de seguridad, implicará una sanción entre 12 mil y 55 mil pesos. Y más pecuniarias aún resultarán las multas por cruzar un semáforo en rojo o con exceso de velocidad: de 22 mil a 276 mil pesos.Un tema también novedoso es el proceso de validación de las imágenes. Una suerte de VAR como en el fútbol que ejercen los operadores para comprobar si la foto que se produjo en la videocámara presenta alguna situación excepcional, no se aprecia con nitidez la imagen o amerita alguna revisión. Si es así, se puede anular como paso previo a que llegue al Tribunal de Faltas para su notificación.Luego de varias pruebas, se estima que entre la infracción captada por el videocontrol y la notificación habrá un plazo de una semana a diez días. También habrá un período de tiempo para que la persona opte por el pago voluntario, recurra la notificación ya sea online o presencial. Además, se emitirá la cédula en papel al domicilio.Las fotomultas también dispararon el uso de aplicaciones que detectan la presencia de radares. Las mismas ya pueden bajarse en los celulares tanto en Android e IOS (para Iphone).Una es Waze, es colaborativa entre usuarios. Cuando el vehículo se acerca a un área con radar, aparece una alerta a la izquierda de la pantalla, que desaparece en cuanto se sale de la zona. Si se supera el límite de velocidad, se verá una alerta en el mapa y una voz que avisa que se acerca a un radar.RadarBot: permite usarla sin conexión y no solo advierte sobre la presencia de radares, sino que indica los límites de velocidad. Solo lanza avisos en el sentido de la marcha y descarta los que están en dirección contraria. Estas alertas saltarán si se conduce a una velocidad superior.SocialDrive: es una ayuda entre conductores para poder estar informados . Al abrir la aplicación, el conductor debe dar su ubicación o trazar las zonas en las que quiere información sobre el tráfico o radares. Y Google Maps: se pueden ver y reportar radares. Si se quiere activar las alertas hay que hacerlo desde el modo de “Navegación”, ir a “Iniciar” una ruta, se pueden ver los iconos de radares. Los fijos en naranja y los móviles en azul.En la capital entrerriana el sistema de fotomultas empezará a regir este jueves 20 de octubre. Desde la comuna se instalaron 25 cámaras en distintos puntos de la ciudad para controlar el cruce de los semáforos.Los puntos de control están ubicados en los distintos accesos de la ciudad que abarcan el acceso Este por avenida Almafuerte, el acceso Sur por Avenida de las Américas y el acceso Norte, en Laurencena y Ramírez. También la zona de Avenida Circunvalación. Más adelante se pondrá en funcionamiento otra etapa con cinemómetros (control de velocidad por radar).Para dar un ejemplo, por cruzar un semáforo en rojo habrá que abonar 38.670 pesos, aunque seguirá vigente la opción del pago voluntario, con lo cual será del 50 por ciento, es decir 19.335 pesos.