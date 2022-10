Cuatro pacientes accederán a trasplantes tras una donación de órganos en Paraná

Se desarrolló un nuevo operativo de ablación de órganos durante la madrugada de este martes en el hospital San Martín de Paraná. Se trató de la donación número 55 en lo que va del año en la provincia de Entre Ríos y, según confirmaron desde CUCAIER a, “cuatro personas recuperarán su calidad de vida con trasplantes de córneas y renales”.“Esta fue la donación número 55, 55 familias han dicho que sí a la donación”, comunicó ala vocera del CUCAIER, Mariana Ramírez, y extendió el agradecimiento “a las familias donantes entrerrianas”.“Cuatro personas recuperarán su calidad de vida con trasplantes de córneas y renales”, informó al ponderar que el hospital San Martín “es el más donante de la provincia por excelencia, no solo en número, sino en calidad del personal de salud y de trabajo porque es un hospital comprometido para con la donación”.En la oportunidad, Ramírez explicó que “las listas de esperas son nacionales y hay distintos criterios médicos para el momento de la distribución; cuando no tenemos un paciente en emergencia o urgencia, es decir, cuando las personas que esperan por un trasplante no corren riesgo de vida, el criterio de regionalidad indica que, si hay pacientes entrerrianos compatibles, si el donante es de la provincia, los receptores serán de la provincia”.