Millonario premio del Telekino salió en Entre Ríos: ¿Quién sería el afortunado?

Una agencia “de la suerte”

En la localidad entrerriana de Tabossi, un apostador se hizo acreedor a un premio de 107 millones de pesos al acertar los 15 números del Telekino. Además, el ganador se lleva una casa, más dos viajes, más un crucero, todo para dos personas.“Tuvimos la suerte de vender el Telekino, pero el apostador todavía no apareció y no creo que se dé a conocer tampoco”, comunicó ael duelo de la agencia “San Jorge” donde se vendió el billete ganador. Consultado a Jorge Escobar si tiene alguna sospecha sobre quién podría ser el afortunado, éste explicó que “el fin de semana pasado, en Tabossi, se realizó la Fiesta del Costillar a la estaca y tuvimos la suerte que anduvo mucha gente y hubo mejores ventas”. “Tal vez, lo jugó alguien que anduvo de cruce porque pasó mucha gente de visita”, estimó al dar cuenta que “entre los vecinos se rumorea quién podría ser, pero…”.Para Escobar, con la feliz noticia sobre el nuevo millonario, “se revolucionará el pueblo”. Es que Tabossi es una localidad de no más de cinco mil habitantes. “Esperamos que aparezca el ganador y que lo disfrute”, esperanzó el agenciero al rememorar que fue a través del IAFAS que se enteró la novedad. “Me llamaron para avisarme que tenía un cupón ganador y los requisitos que debía llenar para que el apostador vaya a cobrarlo”, acotó al respecto.“Fue una gran alegría, fue un momento muy lindo y esperamos que se disfrute ese premio”, remarcó el dueño de la agencia de calle Belgrano al 200, la única del pueblo.En la oportunidad, el agenciero comentó que “no son muchos los apostadores” que juegan al Telekino, pero proyectaba que, con la salida de tan elevado premio, se reactivara la venta; es que según contó, el Telekino “se había dejado de comercializar” y los sorteos reiniciaron hace muy poco tiempo.“Hay que incentivar a la gente para que vuelva a comprarlo, y creo que con este premio se volverá a vender”, animó entre risas. “El premio es una publicidad muy linda”, reafirmó. La agencia “San Jorge” de Tabossi ya vendió, hace unos años atrás, otro premio millonario. “En 2016 tuvimos la fortuna de vender un primer premio del Quini 6 y, esa vez, el ganador se dio a conocer él solo porque salió a festejar”, rememoró Escobar al dar cuenta que, en aquella oportunidad, el afortunado gritaba por la calle que se había hecho adjudicatario de 27 millones de pesos.Y hace unos 20 años atrás, “cuando se escribían los cupones”, vendió un primer premio a la Quiniela. “Acá está la suerte”, sentenció el hombre que ya tiene 30 años de agenciero.