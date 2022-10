Alojarse en las Sierras de Córdoba costará un 100% más que la temporada anterior

“Acompañar la inflación”



Alrededor de un 100%. De eso hablan hoteleros y cabañeros cordobeses cuando se refieren al ajuste de tarifas que aplicarán en el verano por venir, respecto del anterior.No sólo es lo que comentan: ante el avance de las consultas e incluso de las reservas que ya se están tomando para enero, ese aumento promedio es el que están aplicando.El porcentaje es similar a la media que aplicarán en la costa bonaerense, el otro destino masivo de turismo de verano en Argentina. Los ajustes ofrecen matices: los balnearios de ciudades con perfil de visitantes de mayor poder adquisitivo (Pinamar, Cariló , Mar de las Pampas) aumentarán por encima del 100%, mientras que en otras localidades el ajuste promedio podría estar algo por debajo del 100.En las sierras cordobesas el escenario se pinta de similares tonos, también con matices.Darío Ramatto, propietario de dos hoteles en Villa Carlos Paz e integrante de la Cámara de Turismo de esa ciudad, admitió que “100 es el número que se viene manejando”. Y argumentó: “El año pasado, saliendo de la pandemia, el ajuste fue menor a la inflación y el sector quedó desactualizado. Ya en la prepandemia la hotelería venía de varios años aumentando también por debajo de la inflación. Eso fue licuando la rentabilidad. Y sin rentabilidad no hay modo de reinvertir. Para este verano, diría que quien ajustó mejor el pasado, ahora aplicaría un 80% o 85%, y el que venía más retrasado, que es la mayoría, lo hará en torno al 100%”.Ramatto señaló que ya cuentan con reservas para el verano y auguró “una muy buena temporada, con esta tendencia que se consolida de mucha gente pero con menos días de estadía”. El empresario apuntó que la mayoría ya vacaciona en verano por cuatro o cinco noches en un lugar, y que casi desapareció el turista que se alojaba por 12 o 15 días seguidos.Sobre si los precios treparán más de ahora a fin de año, señaló que en alojamiento ya no subirán las tarifas que ahora se fijen, “a pesar de que en lo que resta del año puede haber otro 12%, 15% o 18% de inflación”.Roberto Cáceres, presidente de la Asociación Hotelera de Traslasierra, coincidió en que “en general se habla en el sector de que se está ajustando un 100%” e indicó que “ya hay que tener tarifas porque están avanzando mucho las consultas”.El hotelero de Mina Clavero consideró que los establecimientos de mayor categoría seguramente ajustarán por encima de los de una o dos estrellas y replicó que en la costa argentina los precios subirán “más que en Córdoba”.“Será una buena temporada; hemos tenido fines de semana largos muy buenos y eso es un termómetro. La gente que puede, sale. Con cuatro o cinco millones de argentinos que salgan, se llena todo. Ya tenemos reservas confirmadas para enero”, indicó Cáceres.En Santa Rosa de Calamuchita, el hotelero Alejandro Kobelt también coincidió, aunque agregó un matiz: “Creo que estamos todos hablando de un 100% como promedio, pero percibo que entre los hoteles de menor categoría y en los complejos de cabañas con menos servicios hay alguna duda de si esos números no impactarían en su demanda”. De ese modo, opinó que “si es por el aumento de costos, debería ser del 100%, pero creo que varios terminarán ajustando más cerca del 80%”.Kobelt sostuvo que los precios podrían moverse según la demanda. “Si aumentás el 100% y no se vende, es probable que metas una promoción y bajes algo”, comentó. De todos modos, graficó que “la expectativa de tener una muy buena afluencia es alta y ya se percibe en las consultas”. En ese marco, señaló que “todos tendrán que tener sus tarifas definidas a más tardar desde el 1° de noviembre”.Los precios y ajustes también variarán en Córdoba según cada establecimiento y según el perfil de turistas de cada localidad. Hay varias en Córdoba que se consolidaron con un perfil que apunta a un público de mayor poder de gasto. Por caso, Villa General Belgrano, La Cumbrecita, San Javier o La Cumbre.Córdoba es, tradicionalmente, un destino de verano preponderantemente de clase media. Se estima que no más del 25% de sus plazas turísticas son categorizadas (de tres estrellas superior, cuarto o cinco).Entre las agencias de viajes ya pronostican que en el próximo verano habrá más argentinos viajando a países limítrofes, sobre todo a Brasil, tras dos años con limitaciones por pandemia y a pesar de las restricciones cambiarias. En las comparaciones de tarifas, se plantea que en Brasil el alojamiento sigue siendo igual o más económico que en Argentina. El mayor costo adicional comparado para los viajeros está en el viaje en sí y en el consumo gastronómico.Sobre ese punto, el hotelero Ramatto sostuvo que “si se mide en dólares, la tarifa de alojamiento en Argentina es más barata que años atrás”, y enfatizó que “es muy difícil bajar precios cuando los costos de todo tipo para funcionar han subido tanto“.El hotelero de Mina Clavero recordó, además, que para este verano ya no habrá PreViaje, el programa nacional de subsidios a los turistas. El plan ahora vigente se cierra en diciembre y para 2023 se recrearía pero sólo para temporada baja.Cabañas. El verano pasado, se contrataban cabañas para 4 personas por valores de entre 6.500 hasta los 21 mil pesos por día. Ahora, si los ajustes se ubican en torno del 100%, esos precios estarán entre los 13 mil y los 40 mil pesos, dependiendo de los servicios que ofrecen y de la ubicación.Hoteles. En hotelería, un dos estrellas que estaba en 5 mil pesos la noche para dos personas, con desayuno, ahora se irá a unos 10 mil. Y por el que se pagó 6.500 ahora costará unos 13 mil pesos. Entre los de tres estrellas, el verano pasado los había de entre 8 mil y 15 mil pesos la habitación doble, que ahora habrá que pagar en un rango de entre 15 mil y 30 mil pesos.Valores en ronda. En promedio, aunque con grandes matices según lugar y servicios, por una cabaña para 4 personas se pagará en el próximo verano entre los 12 mil y los 42 mil pesos, con excepciones por debajo y por arriba.Por un hotel dos estrellas, hay que calculas entre 11 mil y 16 mil la habitación doble. Y en uno de tres estrellas, entre 15 mil y 21 mil pesos. Ya por un hotel serrano de categoría 4 estrellas, el precio para el verano próximo rondará entre 25 mil y 30 mil la doble, siempre en promedio.Por un departamento en Villa Carlos Paz, de dos ambientes, se están reservando por entre 13 mil y 15 mil pesos diarios. De tres ambientes, de 15 mil a 20 mil pesos. (Fuente: La Voz)