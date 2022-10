El gran caudal dificulta la búsqueda de turista que cayó al río en las Cataratas

Policiales Turista habría intentado sacarse foto en las Cataratas del Iguazú y cayó al agua

El lunes por la mañana, un hombre cayó desde el Salto Bosetti en el Parque Nacional Iguazú. Hoy continuará la búsqueda del turista. Sin embargo, la creciente del río dificulta el operativo.El hecho se registró a las 11 de la mañana. Según informaron, la persona que cayó sería un turista. En el lugar trabajó Policía de Misiones, Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios y guardaparques.La noticia trascendió porque una guía de turismo manifestó que un hombre, aún sin datos concretos de quién es, se quitó las zapatillas, subió a la baranda y se cayó. Hasta el momento no descartan ninguna hipótesis aunque señalan que quería “sacarse una selfie”.De momento, los investigadores tratan de determinar si efectivamente se trató de un accidente. Asimismo, infieren que estaba solo porque luego del trágico episodio nadie preguntó ni reclamó por él., sostuvieron.El circuito superior, del que habría caído el hombre, inicia su recorrido a 200 metros de la estación cataratas y tiene una extensión de 1.750 metros. Según detalla la web del Parque Nacional Iguazú, “permite una vista increíble y panorámica de la herradura de los saltos”. El tiempo estimado de recorrido del circuito es de, aproximadamente, dos horas. En el lugar trabaja un equipo de la Policía de Misiones, Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios y Guardaparques.El caso lo investiga el Juzgado de Instrucción N° 3 de Puerto Iguazú, a cargo deMartín Luis Brítez, quien ordenó el operativo de búsqueda del desaparecido, como así también que las actuaciones judiciales sean llevadas a cabo por la Comisaría 1° de la Unidad Regional V de Puerto Iguazú de la Policía de la provincia de Misiones.“Por estas horas se realiza el trabajo correspondiente en el lugar, cuyo sector fue cerrado por lo ocurrido, aguardando novedades acerca de la aparición del cuerpo. Debido al caudal del agua, personal de bomberos voluntarios tiene complicaciones para ingresar”, detallaron los voceros durante la tarde noche de este lunes.Lo cierto es que la crecida del río es una situación que puso en vilo a las autoridades del Parque Nacional Iguazú desde hace varios días atrás. El circuito superior fue uno de los que se abrió recientemente tras el cierre temporal por el gran caudal del río. Por el momento el acceso a la Garganta del Diablo continúa cerrado.Atilio Guzmán, intendente del Parque Nacional Iguazú, sostuvo que aún no pueden cuantificar los daños que generó esta situación en las pasarelas y demás infraestructura, pero que esto no impidió que haya alrededor de cuatro mil visitantes durante este fin de semana.El intendente del Parque anticipó que el agua seguirá bajando, y consideró que es una buena predicción que les da ánimos para la recuperación de las pasarelas que van hacia la Garganta del Diablo.Actualmente, el caudal de agua rondaría los 4.800 metros cúbicos por segundo, por lo que aseguró nuevamente realizarían un control con drones para verificar los daños, “y esperemos que siga descendiendo para poner en marcha la operatoria, recuperar los paseos y que los visitantes puedan disfrutar de todo el predio”.En ese sentido, el presidente de la Asociación de Guías de Turismo de Iguazú, Ángel Palma, destacó que lo ocurrido debido a las grandes lluvias, es una situación atípica, que desde el año 2014 no se daba.“La medida de inhabilitar el circuito a Garganta del Diablo surgió como precaución y cuidado con los visitantes y el personal trabajador. Si bien, en un principio, el caudal no era tan elevado, este podría aumentar de un momento a otro, además de que el caudal podría traer consigo troncos y gajos”, subrayó.El referente de los guías del Parque Nacional Iguazú, también agregó que “estos cambios bruscos en los caudales, son resultados del cambio climático que atraviesa al mundo generado por el hombre”.