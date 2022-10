La magia del Glaciar Huemul

¿Por qué se llama Huemul?

El Huemul es una verdadera maravilla helada que se encuentra a pasos del lago del Desierto, este lago se encuentra a 38 kilómetros del famoso pueblo El Chaltén, el pueblo más joven fundado en 1985, Provincia de Santa Cruz.El glaciar es pequeño pero muy accesible de admirar, el recorrido para disfrutarlo consiste en un pequeño trekking con dificultad moderada de la duración de aproximadamente una hora, dependiendo el ritmo del paso. Se accede desde la zona Sur del lago y desde principio a fin el sendero se encuentra muy bien delimitado para tranquilidad del visitante. El ascenso te llevará rápidamente a vistas panorámicas donde encontrarás el monte Fitz Roy.El glaciar lleva ese nombre por el ciervo que habita la zona en peligro de extinción, es un ciervo relativamente pequeño a comparación con otras subespecies, por ser extremadamente escurridizo, es un animal que cuesta mucho ver. Así, el camino obliga a todo visitante a recorrer el lugar hasta llegar a un pequeño pero alucinante glaciar escondido dentro de un hermoso bosque nativo. Vale la pena el camino ya que al final del trecho se encuentra esta maravilla helada.El camino de ascenso de aproximadamente una hora de duración se encuentra dentro de una propiedad privada, por lo tanto deberás abonar un monto para el cuidado y mantenimiento del lugar. Si bien el mismo pareciera ser fácil al principio, más adelante se vuelve un verdadero desafío haciéndose más empinado, así que te recomendamos que tomes precaución al principio y guardes energía para llegar al Glaciar Huemul con buen aire.Acompañando a esta hermosa maravilla encontrarás una laguna de aguas mansas con un color esmeralda que completa una postal perfecta, delante del glaciar se aprecia un río que va formando pequeñas cascadas para descender desde las alturas.Se dice que el sendero es mucho más accesible que los senderos de la zona adaptada para turistas, si tienes un día libre y no cuentas con tantas energías para hacer senderos que requieren mucha destreza, este camino hacia el glaciar es ideal para ese momento. Recuerda siempre llevar ropa adecuada para hacer la excursión, aprovecha los momentos de luz, siempre ten a mano agua con temperatura ambiente. Es importante que cuidemos los lugares que visitamos por lo que te recomendamos llevar una bolsa para que todos tus residuos vuelvan contigo, evita los ruidos molestos que contaminen sonoramente el lugar. El fuego está prohibido a menos que encuentres indicaciones de donde si puedes hacerlo. Si no estás seguro por que camino tomar, no dudes en pedir indicaciones, los caminos como estos siempre estarán señalizados, sin embargo si las dudas aparecen en tu cabeza nunca está de más sacarlas en la entrada. No te esfuerces si sientes que tu cuerpo no está listo, descansa siempre que puedas respetando los tiempos de luz, se prudente para disfrutar de una verdadera experiencia, sea en este o en otros senderos.