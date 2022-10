Quiénes cobran este martes jubilaciones y asignaciones

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $48.729 con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 5 cobrarán mañana por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes.



La Anses también recordó que este mes jubilados y pensionados recibirán el aumento del 15,53% por Ley de Movilidad más un bono de $ 7.000 para los que perciben un haber mínimo.



Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Famliar con DNI terminado en 4 mañana cobrarán su prestación que podrán extraer con su tarjeta de débito.



Las mujeres que reciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con documento concluido en 5 tendrán disponible mañana el dinero fijado en ese programa.



Mientras que las mujeres bneficiarias de la Asignación por Prenatal y por Maternidad con DNI finalizado en 8 y 9 mañana accederán al monto asignado en ese plan asistencial.



Por otra parte, continúa el pago de la Asignaciones de Pago Ünico: Matrimonio, Nacimiento y Adopción para todas las terminaciones de DNI de la primera quincena de este mes hasta el 14 de noviembre.



En tanto, las pertenecientes a la segunda quincena comenzarán a abonarse el 24 de octubre hasta el 14 de noviembre 2022.



Anses reiteró que también en octubre se paga un bono de $ 20.000 a beneficiarios de la asignación familiar que otorga el organismo.



El requisito indispensable es disponer de ingresos por Grupo Familiar inferiores a $ 131.208.



Las personas que pueden solicitarlo son: trabajadores en relación de dependencia, personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgo del Trabajo, trabajadores monotributistas categoría A, B y C, y personas que cobren la Prestación por Desempleo.



También personas que perciban Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante y Jubilados y pensionados.