La mamá de Chano habló del sobreseimiento del policía que le disparó al cantante

El día que el policía le disparó a Chano

La Justicia sobreseyó al policía Facundo Amendolara, acusado de dispararle a Santiago Chano Moreno Charpentier. El juez Julio Andrés Grassi consideró que el agente actuó en legítima defensa. La familia del músico no apeló el pedido del fiscal Alejandro Irigoyen.Al aire de Intrusos (América), Maite Peñoñori contó que se contactó con Marina Charpentier, la mamá del músico, que explicó por qué decidieron no apelar. “Me dijo ‘la verdad queremos olvidar toda esta pesadilla que vivimos y que todos retomemos la vida y el trabajo”, comenzó leyendo.Y agregó: “Incluso el policía que es otra víctima de un sistema fallido, inoperante, no capacitado e inútil para emergencias como esta”.Consultada acerca de cómo se encuentra Chano, señaló que está muy bien y muy enfocado en sus ensayos de cara a su presentación del 29 de octubre en el Anfiteatro Municipal de Rosario.La causa por “lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial” quedó archivada.En el pedido, el fiscal utilizó la declaración de Facundo Amendolara y expresó que “no era su intención agredir, ni lesionar” al ex líder de la banda Tan Biónica. Agregó que el acusado “tuvo que hacerlo para salvar su propia integridad física, habiendo esperado hasta último momento para defenderse”.Irigoyen solicitó al juez el sobreseimiento de la causa al considerar que el policía le disparó a Chano cuando el músico intentó atacarlo con un cuchillo en medio de un presunto brote psicótico.Todo ocurrió en la madrugada del 26 de julio del 2021, dentro del hogar de Moreno Charpentier ubicado en el barrio privado Parque La Verdad, en Exaltación de la Cruz. Según trascendió por parte de algunos testigos, el cantante se había violentado y habría intentado apuñalar con un cuchillo al policía Facundo Amendolara. Ante esto, el oficial disparó y como consecuencia Chano tuvo que ser internado durante 18 días en el Sanatorio Otamendi.Al músico tuvieron que extirparle el bazo, un riñón y parte del páncreas. Sobre su accionar, Amendolara había expresado en la declaración escrita presentada en julio de este año por su abogado defensor, Fernando Soto, que “lo único que tenía” para defenderse de Chano era su arma reglamentaria, ya que “no disponía de ningún arma alternativa”. “Si no obraba, iba a ser gravemente herido o directamente iba a morir por el desaforado ataque”, declaró el acusado.Marina Charpentier, madre del músico, había sido quien llamó al 911 por la situación de crisis que estaba atravesando su hijo. Ante el pedido, llegó un equipo médico al domicilio con intenciones de internar al músico y allí fue cuando el episodio se volvió más violento porque tuvo que intervenir Facundo Amendolara. Fuente: (Tn)