En Santa Fe “todos” los alumnos deberán ir a clases hasta el 23 de diciembre

La ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Adriana Cantero, ratificó este lunes que el final de clases será el 23 de diciembre, tanto para alumnos del nivel primario como para los del secundario. Hasta esa fecha, "todos los chicos y chicas" del estudiantado santafesinos asistirán a clases y a partir de febrero se realizarán las instancias de recuperación para quienes no hayan alcanzado los contenidos mínimos del año.Cantero participó de la presentación del plan de obras de infraestructura escolar que incluye la construcción de nuevas escuelas y jardines de infantes en el departamento Rosario. El programa tiene un presupuesto de 3.400 millones de pesos e incluye obras como la ampliación y la remodelación de la escuela Técnica Nº 392 Juramente de la Bandera, en la zona sur de Rosario.La extensión del ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre es la medida con la que desde la cartera educativa se proponen recuperar los días de paro -11 en total- que realizaron los maestros durante agosto en reclamo de una recomposición salarial que permita compensar el crecimiento inflacionario.Pero el corrimiento de la fecha de finalización de clases planteaba el interrogante sobre si todos los alumnos deberán seguir en las aulas hasta dos días antes de Navidad.Cantero no dejó lugar a dudas. "Todos los chicos y las chicas tienen que estar en la escuela hasta el 23 con clases efectivas, porque se trata justamente de que la totalidad del estudiantado santafesino tenga clases" hasta esta fecha.Según puntualizó, los niños, niñas y adolescentes que tengan que recuperar contenidos accederán a un periodo extendido durante el mes de febrero. "A partir del 23 de diciembre miraremos quienes tienen trayectorias escolares más fragilizadas y pensaremos para ellos en febrero los periodos de intensificación pedagógica", sostuvo.Y aclaró que esta modalidad será idéntica a "lo que venimos haciendo en años anteriores, acompañando el despliegue de las trayectorias escolares.La ministra de educación de la provincia adelantó también que se enviarán materiales a las escuelas para que se aborden desde el aula temas relacionados con el próximo campeonato mundial de fútbol que se se disputará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre en Catar.Cantero advirtió aque no se justificarán las faltas los días de los partidos que dispute la selección nacional. "Ya hemos perdido muchos días de clase, así que se tratará de trabajar más intensamente esos días con los chicos en la escuela", explicó.Para esto, recordó, que en el mundial anterior se acordaron algunas pautas de trabajo en el Consejo Federal de Educación, donde están representadas todas las provincias, para abordar "estas problemáticas que irrumpen en la escena de la vida cotidiana y que pueden ser convocantes también para los procesos de aprendizaje", definió y adelantó que desde la cartera educativa se van a distribuir algunas orientaciones para abordar desde geografía, historia, cultura, matemática, lengua y arte "este tema que tanto motiva a los chicos".Según el calendario escolar de la provincia de Entre Ríos, aprobado el 15 de diciembre de 2021 y fijado mediante resolución 4600 del Consejo General de Educación, el 7 de diciembre finaliza el tercer trimestre y el 22 es la finalización de las actividades escolares.Del 5 al 7 de diciembre, tendrá lugar el periodo de intensificación de aprendizajes e informe para Nivel Primario y modalidades. Periodo de integración, revisión, acompañamiento, apoyo y evaluación Nivel Secundario y modalidades.El 7/12: Finalizacion Tercer Trimestre.Del 13 al 22/12: Periodo de intensificación de saberes, de revisión, acompañamiento y apoyo en espacios pendientes de aprobación. Periodo de evaluación de espacios pendientes-de aprobación Nivel Secundario y modalidades22/12: Finalización de actividades escolares.23/12: Inicio de receso de verano y comienzo de Acciones de Verano.