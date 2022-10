Cataratas del Iguazú: la creciente arrastró pasarela de la Garganta del Diablo

La crecida de los ríos Iguazú y Uruguay, por las intensas lluvias en la zona de las altas cuencas, en territorio brasileño, causaron preocupación en Misiones, por desbordes de los cursos de agua que provocaron evacuaciones y el cierre del Parque Nacional Iguazú, se informó hoy.Las cuantiosas lluvias provocaron que las represas hidroeléctricas brasileras abrieran las compuertas para aliviar la carga de agua.“El agua todavía está muy alta, no podemos evaluar todo el daño. Los pilotes están atados con acero y se han deslizado en el río, hay que recuperarlos para re armar nuevamente. No se puede cuantificar el daño real”, dijo Guzmán.El sistema de pasarelas en el balcón de Garganta está apoyado en los pilotes, “lo que ocurrió es que se mueven y se caen al río, y hay que recuperarlos, ya que están atadas con cables de acero de seguridad. Es muy apresurado dar una respuesta del daño real, hay esperar que baje el agua para saber”, agregó.En las imágenes aéreas se observa una parte faltante de las pasarelas que conducen a Garganta del Diablo. Gran parte de la estructura quedó debajo agua ya que las pasarelas fueron rebatidas. Pero algunos tramos deberán ser reconstruidos. No hay fecha de apertura del circuito aún.En tanto el Parque Nacional fue evacuado y por razones de seguridad está cerrado a los visitantes “hasta nuevo aviso”, según un comunicado difundido hoy por la Administración de Parques Nacionales.“Debido a la crecida extraordinaria del río Iguazú se procedió al cierre del área Cataratas hasta nuevo aviso”, añade el comunicado.En el lugar, las pasarelas de los circuitos fueron rebatidas para evitar daños y no permiten el acceso a los turistas.En este caso, las represas hidroeléctricas brasileras Baixo do Iguazú y Caxias, ambas sobre el río Iguazú, debieron abrir las compuertas para aliviar la carga al liberar el excedente.Las lluvias en las altas cuencas hicieron que el caudal creciera considerablemente durante el fin de semana y que en Cataratas se registraran casi 5.000 metros cúbicos por segundo, que alcanzaron hoy los 8.000 metros cúbicos.