"Sonrisa Mayor": Afiliados de Pami podrán elegir odontólogo y dónde atenderse

La directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, lanzó en Río Gallegos el programa Sonrisa Mayor, con una inversión de 1.000 millones de pesos por mes para garantizar la salud bucal de los afiliados a esa obra social en todo el país, y celebró que se está saldando "una deuda histórica".



“Sabemos que esto es una deuda histórica, hace 16 años que no se modificaba el plan odontológico del PAMI, estamos haciéndolo y estamos muy contentos de hacerlo acá donde están los protagonistas de lo que ha inspirado este programa que lanzamos”, expresó Volnovich en el lanzamiento, que se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de Santa Cruz.



En ese sentido, advirtió que “el último plan odontológico en el PAMI se hizo en el año 2006 y el déficit de atención que inclusive la obra social tenía en su momento también se saldaba con el Argentina Sonríe.”.



Junto a la mandataria provincial Alicia Kirchner, Volnovich también explicó que este lanzamiento “no es otra cosa que una continuidad de algo que ya se hizo”, en referencia al programa Argentina Sonríe, que funcionó desde el ministerio de Salud para combatir enfermedades bucodentales durante la presidencia de Cristina Kirchner.



“Nos gusta, decidimos hacerlo acá porque de alguna manera nació acá. Alicia nos contaba el detrás de bambalinas de los programas. Está Rocío García (actual diputada provincial) que fue parte del programa Argentina Sonríe", señaló la titular del PAMI.



Volnovich informó que "lo que estamos haciendo es garantizar la salud bucal de nuestros afiliados con un sistema muy sencillo que financia para que se haga".



La funcionaria nacional señaló que “era muy difícil conseguir un profesional" que llevara a cabo las prótesis dentales, "con vocación, con compromiso, con solidaridad, pero nosotros creemos que es el Estado, la obra social de los jubilados la que tiene que garantizar las condiciones”, enfatizó.



Y explicó que “de esta manera van a cobrar solamente los profesionales que atiendan. Parece obvio pero no lo era, y además estamos haciendo una inversión de $1.000 millones al mes para que eso sea posible”, detalló. Qué es "Sonrisa Mayor" "Sonrisa Mayor" permite a las personas afiliadas elegir su odontólogo y acceder al menú de prioridad con todas las prácticas como prótesis, endodoncia, cirugías complejas, diagnóstico por imágenes, entre otras.



A partir de la libertad de elegir, las personas afiliadas van a tener dontólogo de cabecera para prevención y control, y también van a poder elegir dónde atenderse.

Cuentas equilibradas "La inversión la podemos hacer porque pudimos equilibrar nuestras cuentas. Sabemos que falta mucho por hacer así que seguimos trabajando permanentemente, pero estamos convencidos que este plan odontológico que lanzamos desde Santa Cruz para la Argentina va a hacer que muchos de nuestros afiliados no tengan que preocuparse de poner de su bolsillo, y puedan mejorar la alimentación que está íntimamente relacionada”, amplió.



Según indicó, PAMI tenía "una deuda de $19.000 millones, la mayoría de medicamentos no pagados por la gestión anterior, teníamos un déficit de $8.000 millones, parecía imposible poder resolverlo y la verdad que con pandemia mediante pudimos resolverlo y pudimos garantizar el programa medicamentos gratis que hace que 4 millones de personas tengan los medicamentos gratis, ahorrando $6.000 o 7.000 todos los meses en medicamentos", concluyó.



Durante el acto la provincia y el PAMI firmaron un convenio marco de colaboración del Programa Fortalecimiento Salud y anticiparon un próximo convenio para la licitación pública para la adquisición de un resonador magnético nuclear de última generación, que será entregado en comodato a la fundación CENMPA, con una inversión aproximada de un millón ochocientos dólares.



"El sistema de salud público de la provincia de Santa Cruz es un aliado estratégico del PAMI para la atención de nuestros afiliados, por lo tanto nuestro compromiso es el fortalecimiento del sistema de salud para que sean mejores prestadores y que tengamos mejor calidad o más atención", afirmó Volnovich.



Y añadió: "Nos da mucha alegría este convenio que va a contribuir a la salud pero también a hacer más fácil la vida para nuestros afiliados en Santa Cruz".



Volnovich advirtió que "PAMI es la obra social más grande de América Latina, tiene 5 millones de afiliados, creo que es la más grande del mundo de jubilados, así que el impacto que tienen los anuncios que hacemos para una cantidad tan grande de personas, siempre es una buena noticia".