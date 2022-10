Peregrino ayudó a otro en silla de ruedas y ambos pidieron “tener salud”

Sociedad Los peregrinos llegaron a Paraná y se dirigen al santuario La Loma

Con más fe que nunca, y tras dos años de pandemia, miles de peregrinos ofrecen su transitar a “La Mater”, con súplicas y agradecimientos, desde Hasenkamp hasta Paraná.Son 90 kilómetros que los peregrinos recorren con mucha fe, esperanza y amor hacia la Virgen que los guía y protege durante la caminata. En el trayecto Elonce conoció una gran cantidad de testimonios de fe y uno de ellos fue la historia de solidaridad y empatía de Ricardo y Esteban.Esteban es un hombre que movilizado por la fe y a pesar de estar en silla de ruedas peregrinó. En tanto, Ricardo es otro peregrino que cuando estaba en El Palenque lo conoció a Esteban y decidió terminar el trayecto ayudándolo.La hago, “por agradecimiento y para pedir por mi pronta recuperación: La fe me ha movilizado para hacerla”, aseguró Esteban quien estaba en silla de ruedas. Quién lo ayudaba a movilizarse, Ricardo, indicó: “A Esteban lo conocí hace un rato, en la salida de El Palenque. A uno lo moviliza esta situación, él no puede caminar hoy en día. Me ofrecí para ayudarlo”.. Ricardo muy emocionado dijo que en su caso particular hoy hace la peregrinación “para agradecer a la Mater, todo lo que nos da día a día, y pedir que no nos falte el trabajo, por la salud de mi sobrino”.