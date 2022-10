Tradicional demostración de fe: los peregrinos emprenden el tramo final

"La Virgen es nuestro motor"

Desde las 17 de ayer viernes, se desarrolla desde Hasenkamp la peregrinación que tiene como punto de llegada el Santuario La Loma de la ciudad de Paraná. Con más fe que nunca, y tras dos años de pandemia, los peregrinos ofrecen su transitar a “La Mater”, con súplicas y agradecimientos.Son 90 kilómetros que los peregrinos recorren con mucha fe, esperanza y amor hacia la Virgen que los guía y protege durante la caminata.Los peregrinos han avanzado a pasos firmes y no los ha detenido el cansancio. Predomina la emoción y la enorme fe, conociódesde los testimonios de los caminantes.En la parada de Sauce Montrull los peregrinos se detuvieron para almorzar donde realizaron una breve pausa, donde compartieron un momento todos juntos y se preparan para el último tramo.“Es la primera vez que hago la peregrinación y la emoción me desborda, es difícil expresar lo que uno siente cuando va caminando en comunidad”, mencionó una peregrina Rocío.Además, destacó que “vengo para agradecer por la familia y que la virgen siempre nos proteja”.“La familia me da fuerza para poder hacer los 90 kilómetros”, expresó un de las peregrinas al resaltar que “amor, ganas y agradecimiento es lo que sobra”.“Hice esto por mi mamá para que se cure y pueda salir adelante”, señaló una mujer al resaltar que “el acompañamiento de los servidores es increíble, la organización es buenísima y te apoyan espiritualmente”.“Las ganas son lo importante, camino para agradecer por mis tres hijas que son hermosas”, mencionó uno de los peregrinos Nicolás.“Todos tenemos nuestras intenciones especiales, y la fe es lo que nos mueve”, sumó un hombre al agradecer por “todo el amor”En tanto, una joven mencionó que peregrinó junto a sus amigas y familia y mencionó que “la fuerza es lo que te mueve y ver que todos estamos llegando bien es la emoción más grande”.

Camino por mi familia

“Las ampollas no nos detienen, este tramo es muy difícil pero los servidores nos dan fuerzas para llegas al Santuario La Loma”, expresó un hombre al resaltar que era la quinta peregrinación que realizaba.“Luego de peregrinar, ves la vida de otra manera te ayuda de priorizar”, expresó un peregrino.

La Mater nos enseña a vivir de otra manera

El camino que resta:

Testimonios

Así fueron las primeras instancias de esta peregrinación



Así nacía la Peregrinación de los Pueblos



“Ahora se nota más el cansancio. Estuvo fría la noche. Vengo para agradecer todas las peticiones que he hecho”, aseguró una de las peregrinas, con lágrimas en los ojos.Los caminantes agradecieron que la lluvia no se hizo presente en los momentos del caminar. “La lluvia ha llegado cuando estábamos en los lugares donde nos tocaba descansar”, agradeció otra de las mujeres que agregó que esto es “una bendición de la Mater”.“Hace 18 años que hago la peregrinación. Muchos años he pedido, hoy estoy agradeciendo sobre todo por la salud: Es un agradecimiento puro”, resaltó una mujer de San José de Feliciano que concurrió a esta manifestación de fe, con la parroquia San José de esa localidad entrerriana.Una peregrina que lleva bastón, pero que no los usa, contó: “Es para ayudarme en caso de que note más el cansancio, hasta ahora no lo he necesitado mucho”.Hago esta peregrinación con mis hermanas. MI pedido a la Mater es por la salud de mi mamá y agradecer por el trabajo. Ya estamos más cerca, lo más difícil fue la noche. Hay que seguir, falta poco”, dijo otra de las mujeres presentes en la tradicional caminata en homenaje a las madres, y teniendo como referencia la Virgen que los inspira a caminar.“Tengo ampollas, me duelen, pero sigo hasta el final. Es la primera vez que la hago. Necesitaba hacer esta peregrinación”, confió una joven aLa quinta parada es en Sauce Montrull. Llegaron allí antes del mediodía. El descanso se extenderá hasta las 14. Se servirá el almuerzo.El sexto descanso, ya en Paraná, será sobre Avenida Almafuerte, a la altura del supermercado Diarco, en la zona del Parque Industrial.La llegada al Santuario de La Loma, en barrio Paracao, se estima para las 18.Este año, tras la pandemia, la peregrinación retomó la presencialidad y se superaron todas las expectativas. Las parroquias rápidamente colmaron los cupos disponibles y animaban a participar de manera particular.Antes del inicio de esta increíble manifestación, Monseñor Juan Alberto Puiggari habló cony expresó que “es una enorme alegría que después de dos años se vuelva a hacer presencial y cumpliendo 40 años de algo que empezó con dos o tres personas y fue creciendo de una manera notable. Hay mucha expectativa y desbordó todo”.Tras ello, dijo que tras cada manifestación “Paraná es un poco mejor porque se reza por todo, por los enfermos, por los pobres, por el bien de la patria y eso llega al corazón de María y de Jesús”.Puiggari dio cuenta que le genera una gran emoción ver llegar a los peregrinos que a pesar del cansancio se abrazan a la Mater y participan de la misa. “Todos llegan con mucha emoción y algo les toca el corazón, algo los mueve, no es un simple desafío físico”.“Venimos a pedir y agradecer, la hacemos desde 1999. Cumplí 65 años en septiembre y dije que no la iba a hacer más, pero llega el día y tenés que hacerlo porque la Mater nos convoca”, dijo un vecino de Crespo que había llegado con un contingente de 48 personas.Cristina llegó junto a su marido desde Capiobí, Misiones. En diálogo concontó que “hace 19 años que soy peregrina y hago cinco peregrinaciones al año. Hoy que se cumplen 40 años de esta peregrinación; por suerte pude venir a pedir por la salud y el trabajo de toda la familia y la sociedad”.Otros peregrinos aseguraron:"Es la primera vez que la hago. Vengo desde San Benito, vine a acompañar a mi hermana y a agradecer más que nada", aseguró otra de las peregrinas."Es la primera vez que la hago, me encomendé a la Mater por toda mi familia, por uno mismo; no sólo se pide, se agradece más que nada. Llevo a toda mi familia en mi remera (en una foto); siempre me acompañan"."Esta es la tercera vez que la hago a la peregrinación, vengo para agradecer que terminé mi casita y también, por la Argentina, que estamos complicados"."Vengo de Buenos Aires, vivo con mis tíos que me comentaron de la Peregrinación y quise poner mis oraciones en manos de María"."Soy de Santa Fe. La primera vez que vengo, lo hago para agradecer por mis hijos y mis nietos. Vine con el bastón, es la ayuda que necesito".-"Soy de Villaguay, tengo mucha emoción y muchas personas en el corazón. Vamos a rezar por ellos, además vengo a fortalecerme para un descernimiento vocacional. El camino te llena, la gracia de ver tanta gente en una misma sintonía"."Debemos rezar y pedir mucho por la vida, que tan desprestigiada ha resultado en estos tiempos. Esperamos con toda las intenciones que mamá María y Dios nos permitan llegar"."Esta peregrinación me anima a servir a Dios. Mi objetivo es servir a toda esta gente que emprende esta muestra de fe".Pasadas las 19:30, los peregrinos comenzaron a llegar a la primera parada en el paraje frente a la casa de familia Podversich, voluntarios los esperaron con hidratación y comida para recargar energías. Ahí descansaron hasta las 21 para continuar hasta Cerrito.dialogó con los primeros fieles que arribaron al primer descanso de la peregrinación.“Es una emoción enorme llegar a la primera parada”, expresó un fiel de Seguí. En tanto, una joven de Cerrito, comentó que “es hermoso y emocionante pasar por los pueblos. Hace cinco años que la hago y estoy feliz de llegar acá”.“La primera parte fue hermosa”, agregó una mujer de Santa Fe que estaba acompañada de su hermana. “Llegamos y vamos por más”, señaló otra mujer de Viale.Madre e hija llegaron muy contentas a la primera parada. “Es la séptima vez que la hago y ella me acompaña por primera vez”, contó la mujer.Esta masiva demostración de fe hacia la Virgen de Schoenstatt, nació por el impulso de dos jóvenes hasenkampenses. Jorge Quirós y Amelio Rodríguez. Los iniciadores tomaron la decisión el viernes 14 de octubre de 1983, a las 19: primero rezaron el rosario en la Parroquia San José, y media hora después estaban en la ruta, la ruta provincial 32, con las mochilas al hombro, comida, agua y una imagen de la Virgen María en los brazos.Pero aquella vez no pudieron. Una tormenta los sorprendió a poco de salir y los obligó a desistir. El fin de semana siguiente lo intentaron, y lograron llegar a Paraná.

"Algún día, la gente va a salir de los campos para unirse a esta peregrinación"

Mitad en broma, mitad en serio. Uno de los dos jóvenes se animó a expresar un pensamiento que tenía olor a utopía.No imaginaron que aquel deseo y promesa a la Virgen iba a convertirse en una peregrinación masiva, en la participa gente de todas las edades.No pasó mucho tiempo para que aquello se haga realidad. Y no sólo se unió la gente de los campos, sino que poco a poco, la de los pueblos de la diócesis y los de un poco más allá. Es por eso lleva el nombre de Peregrinación de los Pueblos.En 2000, el entonces arzobispo Estanislao Karlic la incluyó en el calendario litúrgico y le impuso la necesidad de nombrar un sacerdote responsable. Desde entonces ha venido creciendo.