Tristeza de los hinchas por el descenso de Patronato: “nos enseñaron a luchar"

La tristeza de los hinchas

Arsenal de Sarandí le ganó por 2 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y, con ese resultado, mandó a la B a Patronato.El conjunto Rojinegro necesitaba ganar los últimos tres partidos del torneo y Arsenal, su rival más directo en los promedios, perder los tres o perder dos y empatar uno para que ambos equipos jueguen el partido de desempate. Con el resultado de este viernes, Patronato descendió de categoría.No obstante, aún la AFA define cómo será el torneo del próximo año. Si decide eliminar los descensos, Patronato y Aldosivi, que descendió el miércoles, tendrían una nueva oportunidad en Primera. Por ahora son solo rumores.Tras conocerse el resultado del encuentro entre Arsenal y Central Córdoba, los hinchas de Patronato expresaron su tristeza en las redes sociales:“Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Vayas donde vayas yo estaré, donde juegues te seguiré, siempre a tu lado Patronato querido”, expresó un joven.En tanto, otro joven dijo que “qué injusticia que Patronato, que sacó 34 puntos en este torneo y está 12º en la tabla, descienda. Es triste”.“Siempre voy a estar a tu lado Patronato”, escribió otro hincha.“Solo quedan palabras de agradecimiento. Una tristeza el descenso de Patronato”, expresó una chica.“Todo es amargura, pero al mismo tiempo orgullo, si es la palabra. Patronato estaba condenado y llegó hasta la fecha 25 peleando y luchando. Cargó con horrores del pasado. Nada que reprochar, 34 puntos hicieron, 34 y no alcanzó. Queda la bala de la AFA, pero el dolor es inmenso”, escribió otro fanático del Rojinegro.“En estos momentos me pongo a pensar en los pibes, en el hincha, los que bancamos a Patronato hace años. El fútbol argentino es así de corrupto”, agregó una hincha.“No me importa el resultado, te amo Patronato”, expresó otro hincha.Otra joven, señaló: “nada que reprochar a los jugadores y el cuerpo técnico. Volvimos a tener esperanza cuando nos daban por muertos. Vamos Patronato”.“Nos permitieron soñar hasta lo último, nos enseñaron a pelear y luchar. Patronato está de pie”, escribió otro joven.“Patronato, gracias por estos años en Primera. Tamaño campeonato. Gracias por gritar goles y más goles. A los verdaderos hinchas, a los que bancan siempre. Orgullo de mi provincia. Eterno agradecimiento porque dejaste el corazón en este torneo. Al Colo Sava, a todo el plantel, gracias”, manifestó otro hincha.