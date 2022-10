Avión venezolano-iraní: Justicia autorizó salida de los tripulantes retenidos

La Justicia Federal autorizó este viernes la salida del país de los cinco tripulantes del avión de la firma venezolana Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur Emtrasur (Empresur) que permanecían retenidos, porque no había elementos suficientes para acusarlos de financiar actividades terroristas.



La resolución fue determinada por el juez Federico Villena, tras varias semanas en que el caso del denominado "avión venezolano-iraní" llamó la atención de la agenda mediática. En concreto, las personas que pueden salir de Argentina son tres ciudadanos de Venezuela y dos de Irán. Se trata del piloto Gholamreza Ghasemi, junto a Abdolbaset Mohammadi, Saeid Valizadeh, Víctor Manuel Pérez y Mario Arraga Urdaneta.



Los involucrados permanecían retenidos desde el 6 de junio, pero ahora se dictó la falta de mérito. Habían sido indagados en las últimas semanas, por un pedido de que la querella iniciada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Antes, ya se había confirmado la salida del país de otros 12 tripulantes. ¿Vínculos con Hezbollah? La acusación, que ahora pierde fuerza, sostenía que los involucrados habrían desviado fondos para destinarlos a presuntas actividades terroristas. Se mencionaban vuelos desde Teherán hasta Siria, mediante una aerolínea, Fars Air Qeshm, que se piensa que tendría vínculos con Hezbollah, un movimiento considerado como terrorista por Estados Unidos y otros países.



Según el FBI, que aportó un informe a la causa judicial, esa aerolínea se utilizaría para colaborar en el envío de armamento: " Como parte de los esfuerzos realizados por Irán y la Fuerza Quds para equipar a Hezbollah, componentes militares avanzados y las armas están siendo contrabandeadas desde Irán a Hezbollah en el Líbano, utilizando vuelos civiles de Teherán (Irán) a Damasco (Siria). Se sabe que un avión que pertenece a Fars Air Qeshm ha transferido equipos de Irán a Hezbollah en Líbano, utilizando la ruta entre Teherán y Beirut", se lee.



Igualmente, en la determinación judicial el magistrado sostuvo: "Cuando los elementos de juicio no autorizan el dictado del auto de procesamiento y, a la vez, tampoco tienen entidad para descartar la existencia del hecho, su carácter delictuoso o la responsabilidad del imputado -lo que haría procedente su sobreseimiento- el juez debe disponer la falta de mérito".



Inicialmente, esta posibilidad era cuestionada por la fiscal Cecilia Incardona, ya que en caso de que Argentina vuelva a requerir la presencia de los involucrados, sería difícil conseguirlo porque Irán y Venezuela no aceptan pedidos de extradición.