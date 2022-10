Mañanas frescas y tardes cálidas: relacionan la amplitud térmica con La Niña

La amplitud térmica que registra el país en esta primavera se debe a la falta de humedad causada por el fenómeno meteorológico conocido como La Niña, según expresaron especialistas.La Niña es un fenómeno acoplado entre el océano y la atmósfera que produce una disminución de las temperaturas en una región del Pacífico que, cuando persiste más de seis meses, genera un cambio en la circulación del aire a nivel global."Cuando hay fenómeno de La Niña, el aire circula distinto y esos cambios que se producen en Sudamérica en general y en Argentina en particular se caracterizan porque no llega la humedad desde el Amazonas. Cuando llegan los sistemas frontales, se encuentran con una atmósfera seca y no se forman tormentas ni se generan lluvias", explicó el meteorólogo Ignacio López Amorín."Llegan desde la Patagonia las masas de aire frío, no llueve porque no hay humedad y se forman heladas", agregó."Hace tres años que venimos con La Niña. En los últimos 120 años, pasó sólo tres veces que haya tres años consecutivos con este fenómeno", puntualizó.Por su parte, según la meteoróloga Melissa Patanella, "cuando el clima está muy seco, la amplitud térmica es más grande".Agregó que, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional sobre El Niño y La Niña, hay un 89 por ciento de posibilidades de que el fenómeno persista con sus condiciones atmosféricas asociadas lo que queda del año. Esto es, días secos con mucha amplitud térmica.Menor humedad en la zona núcleo de la Argentina, sequías, mayor amplitud térmica, todo se relaciona con lo mismo: los efectos del cambio climático.Según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Pergamino, este último trimestre de 2022 es igual de seco al de 1913.Finalmente, los expertos estimaron que en 2023 ya no estará presente La Niña.