El caudal de Cataratas llegó a ser doce veces mayor: hay evacuados en Misiones

Así están ahora las Cataratas del Iguazú. El Parque Nacional continúa cerrado por la impactante crecida del caudal del agua del Río Iguazú. pic.twitter.com/0MJs1pDyIa — Pablo Corso Heduan (@corsopablo) October 13, 2022

Atilio Guzmán, intendente Parque Nacional Iguazú confirmó que hoy, el caudal del agua es de 12 veces mayor que el habitual y que el cierre del sitio se realiza con el fin de resguardar la seguridad de los visitantes.El río siguió subiendo en las primeras horas de este jueves, ayer se registraron 13 mil metros cúbicos por segundo y hoy ya tomaron nota de que se superó los 14 mil metros cúbicos por segundo. Hacia mitad de la mañana, las aguas comenzaron a bajar, pero hay previsión de lluvias en la zona.“Tuvimos que bajar las pasarelas, las cuales están aseguradas por un cabo de acero en caso de que caigan, hace 8 años que no veníamos algo así”, dijo el funcionario.“La situación no es fácil, dependemos mucho de las condiciones climáticas; esperamos que pare de llover en toda la cuenca para poder reabrir el parque cuanto antes”, añadió.Por otra parte, indicó que “en varios sectores el agua pasa por arriba de las pasarelas. Tenemos un dispositivo que funciona para rebatir las barandas y evitar la fricción con el agua y de esa manera, evitar que se dañe la estructura de la pasarela. Esperamos el menor daño posible y poder abrir cuanto antes”.

Caudal

Evacuados en localidades

Inundaciones

Efecto de las represas

El pico máximo de la crecida alcanzó los 16.500 metros a las 8 de la mañana de este jueves y comenzó a descender rápidamente. Se espera que el caudal se reduzca a 10 mil metros cúbicos durante la madrugada.A las 18 horas, de este jueves el caudal llegó a 14.700 metros cúbicos, una reducción de casi 2.000 metros cúbicos en 10 horas, a este ritmo se espera que el circuito inferior y superior estén habilitados mañana para la visita de turistas.Tras la creciente de los ríos Uruguay e Iguazú, hubo arroyos desbordados, y por consiguiente, personas evacuadas. El subsecretario de Protección Civil, Jorge Atilio de León, indicó que la situación está controlada y que los caudales de agua comenzaron a descender a mitad de la mañana.Según un comunicado emitido por una represa situada en Brasil, el nivel del agua estaría descendiendo en la zona de lluvias en las nacientes de los ríos que cruzan la provincia de Misiones.Atilio de León comentó que, en las horas de preocupación, en la zona del Alto Uruguay el río llegó a 13 metros 30 centímetros, se evacuó a seis familias, un total de 18 personas.Para la mañana de este jueves, mencionó que el agua bajó, pero que existe previsión de lluvias en los próximos días, por lo que las autoridades están atentas. Señaló que se encuentran monitoreando las zonas constantemente, y que el río Iguazú también está descendiendo, «pero se llevaron a cabo las evacuaciones de forma momentánea».Sostuvo que en el municipio misionero de El Soberbio, hubo personas evacuadas y autoevacuadas. Además, manifestó que también existió casos de personas que no quisieron dejar sus hogares. “Hubo evacuados en Comandante Andresito, quienes ya estarían regresando a sus domicilios con la seguridad de que el río no volverá a crecer estos días”, afirmó.Por otra parte, sobre la crecida del río Iguazú sostuvo que “se encuentra cerrado el acceso a las Cataratas en el Parque Nacional Iguazú por seguridad de los visitantes, y las pasarelas. Esta creciente es la que causó inundación en una zona de viviendas en Andresito”.De León destacó que la población está sujeta a la capacidad de las represas y su control hídrico, aunque cabe recordar que el caudal acumulado deriva del nivel de lluvias en las nacientes de esos cursos de agua.El funcionario afirmó que existe comunicación directa con el Jefe de la represa Foz de Chapecó, “de acuerdo a lo que va creciendo el río, sabemos el impacto que puede llegar a tener en nuestra zona, dijo aPor el contrario, dijo que con la represa que deriva su caudal de agua en la zona norte no existe tal tipo de comunicación aún, pero que controlan a través de monitoreo constante, con el fin de tener conocimiento en caso de que suba nuevamente el agua.Ciudadanos de Puerto Iguazú dieron a conocer un video donde se muestra el movimiento en el sector del puerto y las oficinas de aduanas de la ciudad, dando a conoces la evacuación de elementos y personal por la creciente del río Iguazú.Desde ayer, se desocuparon instalaciones del puerto y aduanas de la ciudad por la creciente del río Iguazú. Para este jueves se espera que el caudal del río aumente a niveles históricos y afectaría por completo a las zonas aledañas al afluente.En las últimas horas, un video grabado por una ciudadana de la localidad del norte de Misiones muestra y describe el movimiento que había para retirar elementos de las oficinas de aduanas, como también materiales y maquinarias de una obra en el puerto.