Chico de 13 años que fue atacado por un pitbull sufrió la amputación del brazo

Un chico de 13 años sufrió graves heridas en todo el cuerpo y le amputaron el brazo izquierdo tras ser atacado por un pitbull en el interior de un predio en el cual funciona una cancha de fútbol y donde el menor había ingresado a robar.El hecho sucedió el 7 de septiembre en barrio General Paz de Santiago del Estero en la propiedad situada en la intersección de Chacho Peñaloza y Vera Cruz, y este miércoles le dieron el alta.Según se conoció, el menor había ingresado al lugar saltando una tapia y se encontró con el animal que lo atacó provocándole fracturas en la pierna derecha, el brazo izquierdo -que debieron amputárselo- y múltiples heridas en la cabeza, entre otros lugares de su cuerpo.Tras el ataque, el menor ingresó en el Hospital Regional con un cuadro gravísimo, y llegó junto al dueño de la casa a la que había entrado a robar.En diálogo con TN, Mario Castaño, el abuelo del menor, apuntó a dos hombres y señaló que lo entregaron. "A mi nieto lo entregaron. Unas personas que andan por acá le dijeron que se habían olvidado unas jaulas en el predio. Lo hicieron trepar y ni siquiera le avisaron que adentro lo esperaban tres pitbulls", dijo.Señaló también que sabe quiénes son y que tiene lista la documentación para presentarle a la fiscal del caso, Carla León. Y aseguró: "Acá todos sabemos quiénes son y no era la primera vez que lo sacaban a robar. Le enseñaban a hacerlo y le daban monedas. Como es livianito y menor de edad, les servía".Además, dijo que las personas a las que señaló como culpables se burlan de lo que le pasó a su nieto y aseguró que no quieren hacer "justicia por mano propia" sino una respuesta de la justicia.Uno de los testigos clave es el dueño del lugar donde había entrado a robar el menor, ya que también indicó que el adolescente no actuó solo."Me levanté al escuchar un ruido muy fuerte, con gritos, llantos y ladridos. Golpeaban la puerta de mi casa, constantemente y con insistencia. Abro y encuentro a la criatura herida. Le pregunté qué hacía ahí y me dijo que otras personas lo hicieron saltar para que entrara a robar", había afirmado.Y siguió relatando lo que pasó esa madrugada: "Es una cancha y está todo cerrado. Saltaron una tapia de placa. No fue una sola persona. Incluso vimos rastros de motos afuera".Por otra parte, su abuelo dijo que su nieto se salvó por cubrirse la cara. Y señaló que el menor estaba bañado en sangre. "Lo mordieron por todos lados. En la nuca, en los testículos", detalló.Este miércoles el adolescente recibió el alta y está volviendo a caminar.