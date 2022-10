Una entrerriana en Qatar: “Es todo muy elegante, ostentoso y todo brilla”

La entrerriana oriunda de General Ramírez, Maitena Riffel, se encuentra en Qatar, el país que será sede del Mundial de Futbol. La joven, que viajó a Medio Oriente con un contrato de cuatro meses para prestar sus servicios durante lo que dure el megaevento deportivo, contó sus experiencias en el mundo árabe y areveló la forma en la que se preparan los lujosos hoteles para recibir a los turistas.“La vida acá es muy distinta, desde la comida, porque comen mucho picante y, si no te gusta, hay pocas opciones. Es todo muy elegante, ostentoso y todo brilla, no hay nada roto, está todo limpio. Es totalmente diferente a lo que es vivir en Argentina”, aseguró la joven en diálogo conConsultada sobre lo que más le llamó la atención de la sociedad qatarí, Maitena contó que “los hombres pueden tener hasta tres o cuatro mujeres; es muy normal salir a comer y verlos con sus esposas, los hijos y las niñeras”.Qatar es un país extremadamente conservador. “Las mujeres están tapadas; pensé que podían sacarse el velo para comer, pero no, lo levantan y comen por debajo del velo porque no muestran su cara, sino es solo a su esposo y su familia”, explicó.“Hay algunas mujeres que si se sacan el velo cuando las atiende otra mujer, pero si las atiende un hombre se cubren nuevamente”, agregó.“Ellas se visten así de forma orgullosa y cuando nos ven a nosotras de short o musculosa, nos miran mal porque para su religión somos nosotras las mal vestidas o que estamos actuando de forma incorrecta”, comparó la joven ramirense.La entrerriana se encuentra en Qatar desde el 20 de septiembre como parte de un programa de intercambio Work & Travel, que es un plan diseñado para jóvenes que quieran viajar de intercambio estudiantil y laboral a alguna parte del mundo. Actualmente, es moza en un restaurante llamado “Mondrain Doha” y pronto será trasladada a otro, que está en remodelación.Al preguntarle cómo se preparan los hoteles para recibir a los turistas que viajarán a alentar a sus Selecciones, ésta remarcó que “por el Mundial esperan mucha gente y que todos los lugares estén llenos”.“Ya anunciaron ciertos cambios, por ejemplo, el metro abrirá más horas de lo habitual y será gratis para los que tengan la tarjeta del Mundial durante ese mes”, reveló en comunicación con nuestro medio. Y agregó: “Los qataríes podrán trabajar de forma online para que haya menos gente en la calle porque se esperan muchos turistas”.“Los hoteles se preparan para estar llenos, están poniendo televisores en los restaurantes y pantallas para que quien vaya a comer pueda ver los partidos desde ahí. Y en algunos parques también se pondrán pantallas para que los fanáticos, que no consiguieron entrada, puedan ver los partidos desde ahí”, sumó. “Será súper lindo porque, por ejemplo, todos los argentinos estarán viendo un partido en el parque”, animó.Maitena contó que, en Qatar, el idioma nativo es el árabe, pero se comunican en inglés. “Hay personas que no hablan inglés, entonces tenemos que buscar algún intermediario para que nos traduzca”, acotó al respecto.“Ya hay muchos turistas, algo que no esperaba, pero vivir acá no es tan barato, con lo cual, hay muchos que vendrán más cerca de la fecha”, estimó al contar aque ella está aprovechando este tiempo para hacer las excursiones “porque después no sabremos si podremos por la cantidad de turistas que habrá”.La joven, si bien todavía no tiene pasajes de regreso, señaló que planea volver a Argentina a fines de enero o, a más tardar, en febrero.