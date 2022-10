Represas brasileras abrieron compuertas: alerta ante crecida de ríos y arroyos

Sociedad Hay evacuados por la crecida de los ríos Iguazú y Uruguay

La crecida de los ríos Iguazú y Uruguay, por las intensas lluvias en la zona de las altas cuencas, en territorio brasileño, causan preocupación en Misiones, por desbordes de los cursos de agua que provocaron evacuaciones y el cierre del Parque Nacional Iguazú.Las cuantiosas lluvias provocaron que las represas hidroeléctricas brasileras abrieran las compuertas para aliviar la carga de agua., como en El Soberbio, donde cuatro familias de los barrios Unión y Chivilcoy ya debieron ser evacuadas, informaron desde la intendencia.Es que la localidad siempre se ve afectada cuando la represa hidroeléctrica brasileña Foz do Chapecó debe abrir sus compuertas, "largando 20 mil metros cúbicos de agua por segundo desde la madrugada", se informó.“Suponemos que, por lo que viene creciendo y por la cantidad de agua que se está largando, debería llegar entre los 15 y 16 metros“, aseguran desde el municipio.El cruce en balsa en el puerto El Soberbio-Porto Soberbo (Brasil), quedó suspendido desde esta mañana, ya que se corta a partir de los 7,50 metros.Por ahora la actividad del puerto es normal en el paso internacional entre San Javier y Porto Xavier, mediante el servicio de lancha de pasajeros y balsa, aunque se espera un repunte importante del caudal para la noche de este miércoles.Los servicios podrían suspenderse en caso de que el río Uruguay continúe con esta tendencia creciente y alcance los 7,70 metros, por lo que los vecinos de la zona ribereña permanecen atentos a los informes de Prefectura Naval Argentina con asiento en la localidad.El paso internacional Alba Posse-Porto Mauá (balsa) está cerrado, debido a que el río Uruguay está creciendo a un promedio de 40 cm por hora, pero no se produjeron evacuados hasta el momento.En tanto el Parque Nacional Iguazú fue evacuado y por razones de seguridad está cerrado a los visitantes "hasta nuevo aviso", según un comunicado difundido por la Administración de Parques Nacionales."Debido a la crecida extraordinaria del río Iguazú se procedió al cierre del área Cataratas hasta nuevo aviso", añade el comunicado.En el lugar, las pasarelas de los circuitos fueron rebatidas para evitar daños y no permiten el acceso a los turistas.Las lluvias en las altas cuencas hicieron que el caudal creciera considerablemente durante el fin de semana y que en Cataratas se registraran casi 5.000 metros cúbicos por segundo, que alcanzaron hoy los 8.000 metros cúbicos.En tanto, el tránsito por el puente sobre el arroyo Yabotí y el acceso al Parque provincial Moconá se encuentra interrumpido, (11,50 metros de agua sobre el puente).Otro puente cerrado al tránsito vehicular es el ubicado sobre el arroyo Pindaytí, en la ruta provincial costera 2, que se encuentra restringido debido a que personal del Ejército está realizando tareas de mantenimiento y elevación de las cabeceras del puente.También se encuentra momentáneamente cerrado el puente conocido como “Balneario 4 Puentes”, que conecta las localidades de 9 de Julio y Colonia Victoria, trasponiendo el arroyo Piray Miní.En tanto, también en Andresito habría peligro, por lo que unas quince familias podrían ser evacuadas.Según se informó, esto dependerá del caudal del arroyo Doce y cuánto llega a crecer en las próximas horas.