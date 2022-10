Paritaria salarial: Docentes universitarios evalúan oferta del Gobierno

Esta mañana se llevó adelante en el Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación, una nueva reunión de la mesa de negociación salarial para los 150 mil docentes de las universidades nacionales, donde el Gobierno Nacional ofertó un aumento salarial de 9% en octubre, 7% en noviembre y 13% en diciembre, sobre el salario de cierre de la última paritaria.



Cabe señalar que las paritarias de este sector son en tramos cortos, de forma de ir evaluando bimestralmente la inflación. Desde FAGDUT confirmaron que evaluarán el ofrecimiento. "Sabemos que estamos en un contexto difícil, pero también entendemos que la educación nunca debe ser la variable de ajuste en la economía de un país, por eso hemos logrado en la reunión que mejoren algunas condiciones para que los docentes no perdamos poder adquisitivo", explicó el secretario Adjunto, José Gabriele.



Además de los aumentos salariales, los paritarios pidieron trimestralizar la actualización jubilatoria, el refuerzo para las obras sociales universitarias y un urgente e importante incremento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, para que "no desgrane los aumentos logrados en paritarias". "El Impuesto a las Ganancias está castigando a los docentes universitarios", enfatizó el secretario General de FADGUT, Norberto Heyaca.



Por su parte, el secretario Gremial de los docentes tecnológicos, Ingeniero Ricardo Mozzi, señaló que "la educación no es un gasto, es una inversión", y explicó que para hacerle frente a esta crisis "el país necesita urgentemente fuerza laboral calificada", y por eso dijo que dicha inversión en educación "tiene que rendir a corto plazo" –haciendo referencia a la educación universitaria y preuniversitaria-.



Del encuentro paritario participaron por FAGDUT el Ing. Norberto Heyaca, titular de la organización, el Lic. José Gabriele, secretario adjunto del sindicato, y el Ing. Ricardo Mozzi, secretario gremial de la entidad, junto a las restantes federaciones gremiales CONADU, Conadu Histórica, FEDUN, UDA y CTERA. Por la parte empleadora estuvieron presentes el ministro de Educación, Lic. Jaime Perczyk; el Secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, y autoridades del CIN –Consejo Interuniversitario Nacional -. Las federaciones gremiales deberán llevar una respuesta de aceptación o rechazo a más tardar el próximo lunes.