Día de la Madre: comerciantes esperan buen nivel de ventas para el sábado

Comerciantes esperan un buen nivel de ventas en los próximos días debido al movimiento que genera el Día de la Madre en los rubros tradicionales de la fecha como indumentaria y regalería, según coincidieron en afirmar responsables de distintos locales comerciales de Peatonal San Martín de Paraná.“El movimiento viene bien porque entran clientes, consultan precios y la mayoría compra”, valoró ael responsable de marroquinería y regalería “Detalles”, Manuel Gabas. “El jueves, viernes y sábados son los días más intensivos de venta, que es cuando se define entre los negocios de venta de accesorios para mujer”, especificó al dar cuenta de “la buena onda” que se evidencia entre los clientes.Gabás reconoció que el paro de colectivos “retrae un poco las ventas”, pero consideró que “mientras haya entusiasmo, se vende, aunque sea sin dinero”. El comerciante se mostró “optimista” en relación al movimiento comercial para este fin de semana de octubre: “Si en el mes de la Madre las ventas vienen bien, te pronostica buenas ventas para diciembre, que de por si es un mes de muchas ventas”, relacionó.El responsable de otro local de venta de indumentaria se mostró “con muchas expectativas” de cara a las ventas por el Día de la Madre. “El movimiento es bueno, no el mejor, pero recién está comenzando. Los maridos llegan medio perdidos porque no tienen tanta idea como para regalar a sus esposas, y hay algunos tramposos que quieren quedar bien”, contó entre risas.“En los días previos nos preparamos con muchas promos, y por el tema del paro de colectivos hoy estamos un poco complicados, pero sino venimos bien y esperando a que explote el fin de semana porque el sábado es cuando más movimiento tenemos”, completó otra comerciante. “Para la madre siempre lo mejor”, remarcó al dar cuenta que el cliente, para esta fecha tan especial, suele no escatimar en gastos.“Esperamos que el movimiento se active llegando al fin de semana”, comentó la empleada de otro local y, según acotó, para regalar a mamá se ofrecen “descuentos por pago en efectivo y gift card”, que es la opción más adecuada para aquellos que no saben qué obsequiar.