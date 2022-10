Vecino de Paraná sorprende con su jardín en la vereda: “la gente se saca fotos”

Jerónimo Amatti es médico veterinario, epidemiólogo y apasionado por la jardinería. Tanto que su hogar, ubicado en la zona sur de la capital entrerriana, es una invitación a la contemplación. La exuberancia de las plantas se expresa desde la acera misma y continúa en cada rincón de la casa, sea interno o externo.Cualquier viandante desprevenido supondría que se trata de un vivero, quizá el más contundente de Paraná, pero lo cierto es que nada se vende; todo está pensado y diseñado para el disfrute de propios y extraños. “La gente se saca fotos, me preguntan cosas y hasta me regalan plantas”, dijo el profesional, que no duda al precisar que “aquí el mundo animal y vegetal se integran en medio de la ciudad”.Su tiempo libre es más bien escaso, trabaja de lo que le gusta todo lo que puede y se dedica al jardín de a ratos. La sola experiencia del joven emprendedor sobra para dar por tierra que las plantas son cosas de personas mayores.Al dar cuenta de su propia historia especificó: “Esto comenzó casi sin pensarlo, el detonante fue mi madre a quién que le encantaban las plantas y en esta actividad nos conectamos. Cuando ella falleció yo traté de seguir ese legado y comencé a investigar, a estudiar y a hacer muchas cosas a prueba y error”, dijo aPlasmar su idea de crear un entorno natural en la ciudad tuvo su resistencia inicial: “Casi nadie me recomendaba hacerlo en el exterior por temor a los robos y destrozos; pero eso nunca sucedió”. En contraposición, cada día recibe una palabra de aprobación que lo entusiasma. Subrayó que “este jardín es para que lo disfrute el barrio. Los vecinos vieron todo el proceso de preparación y cuando llegó la primavera me llenaron de elogios”.Del proceso aportó: “Comienzo por la semilla para seguir toda la evolución; es una tarea que lleva mucha dedicación y es muy reconfortante ver la adaptación y transformación de esa mínima simiente que llega a planta, con todo su esplendor”. Es más, mucho del trabajo del experto se ve en su perfil de Instagram.Razonó con que “en la vida urbana se está dejando de lado el jardín” y al mostrar el resultado de su emprendimiento redobló el mensaje al determinar que “acá se creó una especie de oasis para la fauna autóctona urbana, que está relegada entre tanto cemento. El concepto de “pradevereda” se plasmó al reemplazar el césped por especies autóctonas que den néctar y polen y como resultado se llenó el lugar de mariposas, abejas y pájaros”.Al pensar en grande, apeló a un juego de palabras para indicar que “vivir en un entorno natural es posible sin necesidad de tener campo; el hombre tiene afinidad por la naturaleza porque nos da satisfacción. Por más chico que sea nuestro lugar personal es posible crear un ámbito natural; también podemos mejorar lugares públicos, como plazas y paseos, ayudando a los municipios o comunas con nuestras propias manos”. Fuente: (Campo en Acción)