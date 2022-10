Willy Caballero logró su título universitario con 41 años: "no fue fácil", dijo

El reconocido arquero entrerriano, Willfredo 'Willy' Caballero, oriundo de Santa Elena y de 41 años, obtuvo otro logro en su amplia trayectoria, pero esta vez, el título que alcanzó no tiene que ver con el fútbol, sino con la educación: su título universitario en el Longford International College, con sede en Irlanda.Caballero (hoy en el Southampton de la Premier League) se graduó en “Master of Bussines Administration” (MBA-Maestría en Administración de Empresas). Junto a él, también se graduaron grandes figuras del mundo del fútbol como Jürgen Klinsmann, César Azpilicueta y Petr Cech."Feliz de compartir que soy un graduado de MBA con el Lonford College. No fue fácil, me costó mucho tiempo y esfuerzo terminarlo, pero trabajé tan duro constantemente para lograr esta certificación", dijo a través de sus redes sociales quien supo ser el arquero de la Selección Argentina durante el Mundial de Rusia 2018.El santaelenense fue felicitado por Nicolás Burdisso, Marcos Alonso, Petr Cech (arquero que también estudió en la misma institución que Willy), Pablo Zabaleta, y la modelo Evangelina Anderson (quien junto a su esposo Martín Demichelis, tienen una amistad de años con Willy y su esposa), entre otras figuras, amigos, familiares y seguidores.