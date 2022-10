Comenzó el paro de colectivos y usuarios no tendrán servicio durante dos días

Servicios afectados y cuáles se brindarán normalmente

En los primeros minutos de este miércoles comenzó el paro de colectivos que se extenderá por 48 horas, luego de que no prosperara la audiencia entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gobierno y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor (Fatap).que los equipare a las remuneraciones de los choferes de Buenos Aires, pero desde la Fatap entienden que, sin más subsidios nacionales, será muy difícil, si no imposible, cumplir el pedido."Los salarios de los trabajadores en el interior del país significan 108 millones de pesos, de los cuales Nación pone 38 millones y provincia 35 millones., según replicaron medios santafesinos.”, anunció el sindicato nacional al lanzar el paro la semana pasada.Los trabajadores de las empresas del transporte urbano de pasajeros de la zona metropolitana de Paraná, Oro Verde y Colonia Avellaneda, junto a los de Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Chajarí y La Paz se plegaron a la medida de fuerza, por lo que no habrá servicios.Por otra parte, Fluviales y Etacer aclararon que la medida de fuerza alcanza al transporte de corta y media distancia, por lo que los servicios se brindarán con normalidad.No habrá salidas de Fluviales a María Grande y Viale; más todos los servicios a Diamante, Crespo, Libertador San Martin, Hernandarias y Villa Urquiza. Algunas de estas podrían ser cubiertas por los servicios de empresas que tengan recorridos mayores a los 70 kilómetros.Las empresas de pasajeros que cumplirán con normalidad, son: Jovi Bus, San José, Flecha Bus, Autotransporte 2 y ETA.De esta manera, las personas que quieran viajar a Villaguay, Concordia u otras de la costa del Uruguay, como la línea Paraná-Concepción del Uruguay, no sufrirán problemas.