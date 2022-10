“Yo solo vi esto en películas”, dijo el dueño del local donde robaron $40 millon

Cómo fue el robo millonario



Durante el fin de seman, boqueteros robaron más de 40 millones de pesos de un negocio de pago de impuestos y de transferencia de dinero ubicado en 9 de julio y Mendoza, en la ciudad de Santa Fe. Luis Courault, dueño del negocio, dijo que "solo gente que se especializa en eso pudo hacer algo así".Courault llegó el domingo a las 10.30 y le llamó la atención que el televisor y las luces del pasillo estaban encendidas. Los delincuentes Ingresaron a las 3.40, nunca se arrimaron al kiosco, trabajaron en el depósito bajo los sensores que cortaron y se fueron entre las 6.30 y las 7."Fue un trabajo impecable. Lo que hicieron no lo hace cualquiera, solamente gente que se especializa en eso puede hacerlo. Yo solo vi esto en películas, venían carpeteando el lugar. Un vecino me comentó que hace 15 días vio a algunas personas en la cochera y que llamó a la policía", relató Luis."No sé si habrá cámaras en la zona, la policía está trabajando fuerte en este caso", aseguró Courault quien confirmó que la suma de $40 millones sustraída es un estimativo, ya que no pueden saber cuál es el total exacto de la recaudación reunida en el local porque había dinero proveniente de otras sucursales."Somos 10 sucursales y se recauda mucho dinero en cobranza. El jueves el transporte de caudales se llevó la recaudación el miércoles. El viernes fue feriado. Nos quedamos con plata del jueves, del viernes y del sábado. Lo importante es que tendrían que haber pasado el sábado a la mañana por el caudal de plata que había. Me cortaron el sistema en otras oportunidades con mucha menos plata", relató."Me llama poderosamente la atención que cuando tapan los sensores el sistema de alarma nunca se activó. Pago Fácil pone la alarma para cuidar su dinero y acá ha fallado. Cuando yo vine nunca se había activado la alarma. Los sensores están en los vidrios, en la parte de cajas. No había un sensor en el depósito que es la zona donde entraron. Es descabellado pensar en esas mentes dañinas, solo entraron al lugar de cajas, si entraban al kiosco sonaba la alarma. Las cámaras de seguridad funcionaron, pero donde estamos hay una cortina y no se ve nada", concluyó Luis quien entre lágrimas dijo sentirse "mal, muy mal" por lo sucedido.Este domingo los dueños de un local donde funciona un negocio de pago de impuestos y de transferencia de dinero descubrieron que boqueteros habían ingresado durante el fin de semana y se llevaron más de $40 millones. El hecho se produjo en un inmueble que está en la esquina de 9 de Julio y Mendoza, en pleno centro de la ciudad de Santa Fe y a una cuadra de la sede del Ministerio de Seguridad ubicada en 9 de julio y Primera Junta. La fiscal Rosana Marcolín está al frente de la investigación y desde ayer al mediodía trabajan peritos de la Agencia de Investigación Criminal.Los propietarios del local evitaron brindar declaraciones, las versiones que trascendieron señalan que los ladrones se llevaron más de 40 millones de pesos.Los delincuentes ingresaron por el techo del depósito y, una vez dentro del local, violentaron la caja fuerte para hacerse de una alta cifra de dinero que se intenta precisar. De todas formas, fuentes investigativas confirmaron a AIRE que el faltante supera los $40 millones.El ingreso al local se hizo cortando las chapas del techo y luego los ladrones ataron una soga de uno de los tirantes del techo para descolgarse hacia el interior del negocio con todas las herramientas que utilizaron para cometer el ilícito. En el lugar se encontraron amoladoras y taladros, entre otras cosas.También se constató que el sistema de videovigilancia con el que contaba el lugar había sido inutilizado por los delincuentes. Hasta el momento no hay detenidos. (Aire de Santa Fe)